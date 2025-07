Dagmar Wöhrl: Rührende Worte an ihren verstorbenen Sohn – „Nur noch einen Moment mit dir“

Dagmar Wöhrl hat am 1. Juli einen besonders emotionalen Tag erlebt. Vor 24 Jahren verlor sie ihren zwölfjährigen Sohn Manu bei einem tragischen Unfall, als er vom Dach ihres Hauses fiel. Der Verlust prägt die „Höhle der Löwen“-Investorin bis heute.

Wie die „Bunte“ berichtet, gedenkt die ehemalige Bundestagsabgeordnete mit einem herzzerreißenden Instagram-Posting ihrem Sohn und berührte damit zahlreiche Follower. Ihre Worte zeugen von tiefer Trauer, aber auch von unendlicher Liebe.

Dagmar Wöhrl teilt herzzerreißende Erinnerungen

Zu einem Schwarzweiß-Foto, das sie glücklich mit ihrem Sohn Manu zeigt, schreibt Dagmar Wöhrl bewegende Zeilen. „24 Jahre ohne dich, Manu. Und doch fühlt es sich an wie gestern“, beginnt sie ihren Beitrag. Sie erzählt, wie ein einziger Moment das Leben für immer verändern kann: „Es war nur ein Augenblick, ein einziger Wimpernschlag – und alles war anders.“ Diese Worte verdeutlichen die nie endende Sehnsucht nach ihrer großen Liebe, ihrem Kind.

Die Politikerin sprach nicht nur über ihre Trauer, sondern auch über ihre Wünsche, die nie erfüllt werden können. „Nur noch einen Moment mit dir. Ein Blick. Ein Lächeln. Nur ein ‚Mama‘ noch. Du fehlst unendlich“, schreibt Dagmar Wöhrl voller Emotion. Gleichzeitig zeigt sie große Stärke und erklärt: „Und doch bist du da – in jedem Gedanken, in jedem Atemzug, in jeder Sekunde meines Lebens. Love you.“

Dagmar Wöhrl berührt ihre Instagram-Follower

Die „Höhle der Löwen“-Investorin ergänzt ihren ergreifenden Beitrag mit Hashtags wie „endlose Liebe“, die ihre Gefühle zusätzlich unterstreichen. Ihre Worte rühren viele ihrer Follower zutiefst. „Unsere Jungs sind immer in unseren Herzen und da leben sie weiter,“ kommentierte eine Nutzerin und schickte virtuelle Umarmungen.

Dagmar Wöhrls Offenheit und ihre Fähigkeit, trotz der Trauer etwas Positives zu sehen, bewegen viele Menschen. Die Politikerin verbindet mit ihren emotionalen Worten Erinnerungen an ihren Sohn mit einer Botschaft der Hoffnung. Durch ihre Stärke und die Liebe zu ihrem Sohn bleibt Manu ein zentraler Teil ihres Lebens.

Dagmar Wöhrls Instagram-Beitrag ist nicht nur eine persönliche Erinnerung, sondern auch eine Quelle der Inspiration. Ihre bewegenden Worte zeigen, wie tief Liebe und Erinnerungen bleiben, selbst nach einem solchen Verlust. Indem sie ihre Geschichte teilt, schafft sie eine besondere Verbindung zu ihren Followern und bewahrt gleichzeitig das Andenken an ihren Sohn Manu.

