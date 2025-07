Bürgergeld-Empfängerin hat 4.000 Euro Schulden – ihre Kinder sollen Geld mit TikTok eintreiben

Bürgergeld-Empfängerin Petra aus Mannheim hat Geldsorgen. Bei der Sechsfachmutter haben sich insgesamt 4.000 Euro Mietschulden angesammelt. Doch die Ämter wollen der Protagonistin aus der Sozial-Doku „Hartz und herzlich“ ihrer Meinung nach nicht aushelfen. Jetzt hat die Bürgergeld-Empfängerin noch zwei Ideen, wie sie Geld auftreiben kann.

Eine davon ist, dass ihre Kinder viele TikTok-Videos drehen. Denn dafür gibt es Kohle.

Kinder von Bürgergeld-Empfängerin sollen auch Geld verdienen

Petra soll sich auf Rat hin ans Wohnraumsicherungsamt wenden, doch das Amt hat sie wiederum ans Jobcenter verwiesen. Petra ist verzweifelt, mit dem Jobcenter hatte sie zuvor schließlich schon geredet, doch jeder wirft den Ball dem anderen zu. „Wenn ich das Geld hätte, hätte ich es selbst bezahlt. Ich kann es leider nicht.“ Jetzt hat sie eine Idee.

Petras Vater hat aufgrund eines Ärztefehlers eventuell noch Anrecht auf eine Entschädigung. Die könnte seiner Tochter aus der Patsche helfen. „Ich muss hoffen, dass das klappt. Ansonsten hätte ich noch eine andere Alternative“, gesteht die Arbeitslose bei „Hartz und herzlich“. Und sagt weiter: „Ich habe mir überlegt, wenn wir alle Videos machen auf TikTok und alle das Geld zusammenlegen, sind wir in drei/vier Monaten fertig.“

Mit alle meint sie ihre Familie inklusive Kinder. Doch ihr Sohn Pascal sieht das Ganze realistisch. „Wenn du bei 40 Cent liegst pro 1000 Aufrufe und du machst vielleicht für 100.000 oder 200.000 Aufrufe, bist du bei 50 bis 100 Euro. Bedeutet, sie müsste schon so viele Videos machen, dass die 500.000 bis 1 Millionen Klicks machen. Sonst bist du nicht in vier/fünf Monaten draußen.“

Bürgergeld-Empfängerin Petra: „Als Familie müssen wir jetzt zusammenhalten“

Obendrein merkt Pascal an, dass seine Mutter das Drei- bis Vierfache machen müsste, um komplett vom Jobcenter wegzukommen, denn sonst nimmt das Amt ein Teil des Geldes und die Schulden sind immer noch da. Petra hat Hoffnung, dass ihre Familie sie unterstützt und so die Schulden abgebaut werden: „Als Familie müssen wir jetzt zusammenhalten und richtig anpacken und alles in die Gänge kriegen.“

