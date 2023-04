RTL-Star Lola Weippert taucht aus der Versenkung auf – „Sehe die Welt mit anderen Augen“

Nach Wochen der Funkstille meldet sich RTL-Moderatorin Lola Weippert auf Social Media zurück. Über Instagram gibt sie ihren Fans endlich wieder ein Lebenszeichen und verrät ihnen, was sich in letzter Zeit alles in ihrem Leben verändert hat.

Sie gehört zu den beliebtesten Moderatorinnen hierzulande: RTL-Star Lola Weippert hat es weit gebracht. Unter anderem sehen sie ihre Fans bei Formaten wie „Temptation Island“, „Das Supertalent“ oder „Skate Fever“. Und auch auf Instagram ist die 27-Jährige sehr beliebt. Dementsprechend schmerzlich wurde sie dort von ihren 561.000 Followern vermisst.

RTL-Star Lola Weippert macht Social Media Auszeit

Vor rund zwei Wochen kam die überraschende Ankündigung von Lola Weippert. Mit den Worten: „Ich lösche jetzt mein Instagram, um die bevorstehende Reise so tief wie möglich aufzusaugen“, verschwand die 27-Jährige aus Rottweil in der Versenkung.

Jetzt meldet sie sich bei ihren Fans wieder und verrät, was sie in den letzten Tagen alles erlebt hat. Wie es scheint, hat Lola Weippert nämlich eine Ausbildung zur zertifizierten Yoga-Lehrerin gemacht. Für die RTL-Moderatorin eine spannende Zeit: „Ich hatte für die letzten Wochen Instagram vom Handy gelöscht, selbiges ins Eck geworfen und mich voll und ganz meiner Yoga Ausbildung gewidmet. 200 Stunden Yoga-Training in 3 Wochen. Jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, den ganzen Tag Yoga praktizieren und endlos viel lernen. Es war sehr anstrengend, sehr intensiv, sehr emotional und vor allem war es eins: Lebensverändernd.“

RTL-Moderatorin Lola Weippert: Ihre Fans freuen sich über ihre Rückkehr

Wie sehr sie diese Erfahrung beeinflusst hat, wird in der Bildbeschreibung ebenfalls deutlich: „Ich bin so froh, dass ich mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen und habe euch so viel zu erzählen. Ich sehe die Welt definitiv mit anderen Augen und möchte einiges in meinem Leben verändern.“

So oder so sind ihre Follower einfach nur glücklich darüber, dass die Moderatorin wieder zurück ist. So schreibt eine Instagram-Nutzerin: „Habe dich vermisst, ich bin froh das du wieder da bist!“. Eine andere kommentiert: „Es freut mich sehr, dass du etwas gefunden hast was dich innerlich positiv verändert hat. Ich freue mich schon darauf, was du uns von deiner Reise erzählst.“

