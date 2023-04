RTL-Star erleidet Autounfall – Totalschaden! „Es kann so schnell vorbei sein“

Es sind schreckliche Neuigkeiten, die Ex-„Bachelorette“ Nadine Klein am Osterwochenende mit ihren Fans teilen muss. Die RTL-Schönheit befindet sich derzeit in Kalifornien (USA), wo sie ihre Schauspielkarriere vorantreiben möchte. Als sie gerade auf dem Freeway unterwegs ist, wird sie plötzlich in einen Autocrash verwickelt.

Im Netz teilt die RTL-Bekanntheit ein Bild des Unfallwagens und erklärt, wie es so weit gekommen ist. Man kann von Glück reden, dass Nadine nichts Schlimmeres widerfahren ist. Diese Horror-Fahrt hätte auch ganz anders enden können.

RTLs Ex-„Bachelorette“ knallt während der Fahrt ein fremder Reifen in den Wagen

Die Motorhaube des weißen BMWs ist eingedrückt wie eine leere Getränkedose. Auf dem weißen Lack befinden sich dicke schwarze Spuren vom Unfall. Neben dem Scheinwerfer quillt bereits das Innere des Motors aus dem Gehäuse. Allein beim bloßen Anblick kann man sich ausmalen, wie heftig der Aufprall gewesen sein muss, den RTL-Star Nadine Klein erlebt hat.

Zu dem Foto des zerstörten Wagens, den sie nur geliehen hat, schreibt die 37-Jährige in ihrer Instagram-Story: „Auf der Rückfahrt nach L.A. hat sich gestern auf der Gegenfahrbahn des Freeways während der Fahrt das Rad eines Autos gelöst und eben dieses Rad ist uns mit voller Wucht von vorne ins Auto geschleudert. Wir hatten Glück, dass nicht mehr passiert ist und das Rad nicht durch die Windschutzscheibe geflogen ist.“ Andernfalls wäre der Crash vermutlich tödlich ausgegangen.

RTL-Star Nadine Klein unter Schock: „Das Leben ist so kostbar“

Später teilt Nadine noch ein Foto von sich vor dem Leihwagen, das vor dem Unfall entstanden ist. Stolz posiert sie vor der Bergkulisse, ahnungslos, was kurz danach passieren würde. „Das Leben ist so kostbar und es kann so schnell vorbei sein! Seid dankbar für jeden Tag voller Gesundheit“, schreibt die RTL-Darstellerin zu dem Schnappschuss. Ihr Schutzengel muss an diesem Tag besonders große Arbeit geleistet haben, da ist sich die ehemalige „Bachelorette“ sicher.

Der Schock sitzt tief, wie Nadine Klein in ihrer Instagram-Story erklärt: „Das Auto ist leider ein Totalschaden, aber es hätte noch viel, viel schlimmer ausgehen können.“ Nun muss sich die Influencerin erst einmal ohne einen fahrbaren Untersatz durchschlagen.

In einer Woche geht es für die Münchnerin zurück nach Deutschland. Nachdem ihre Mutter im vergangenen Sommer gestorben ist, ist Nadine Klein bereits Mitte Dezember in die USA gereist, um das Weihnachtsfest nicht in der Heimat verbringen zu müssen.