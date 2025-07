Hammer-Comeback in der Formel 1? Jetzt wird es richtig heiß

Die Formel 1 steht möglicherweise vor einem neuen Fahrerwechsel – und das wäre ein ammer-Comeback: Valtteri Bottas scheint auf dem Radar von Alpine zu sein. Toto Wolff bestätigte in einem Interview, dass das Interesse von Alpine an Bottas wächst.

Diese Entwicklung erfolgt, nachdem die Leistung des aktuellen Alpine-Fahrers Franco Colapinto zunehmend unter die Lupe genommen wird.

Formel 1: Alpine sucht eine Lösung

Colapintos Einstieg verlief nicht wie geplant. Mehrere Zwischenfälle, darunter ein Dreher im Silverstone-Qualifying, haben seine Position geschwächt. Flavio Briatore, Alpines Teamchef, äußerte mehrfach Kritik an den Fehlern des Argentiniers. Obwohl der A525 als das langsamste Auto im Feld gilt, erwartet Briatore dennoch bessere Ergebnisse. Pierre Gaslys sechster Platz in Silverstone untermauert diese Forderung.

Mit Bottas hätte Alpine einen bewährten und erfahrenen Fahrer an Bord, der konstant Punkte liefern könnte. Sein 10-Siege-Erfolg gibt dem Team Hoffnung, die enttäuschende Formel-1-Saison auf Kurs zu bringen. Bottas ist jedoch heiß begehrt: Auch Cadillac zeigt Interesse an ihm für die Saison 2026, was Alpine zusätzlichen Druck verschafft.

Formel 1: Bottas vor neuer Herausforderung?

Toto Wolff betonte in einem Interview, dass Bottas seine Zukunft aktiv mitgestaltet. „Wenn jemand ihn als Rennfahrer will, lassen wir ihn ziehen – natürlich mit einem weinenden Auge,“ sagte Wolff. Alpine müsste Bottas ein attraktives und langfristiges Angebot machen, um ihn zu überzeugen. Ob Flavio Briatore den Finnen verpflichten kann, bleibt jedoch abzuwarten.

Während das Team am Tabellenende steht, ist die Zukunft von Colapinto weiterhin ungewiss. Die Entscheidung, einen erfahrenen Fahrer wie Bottas zu verpflichten, könnte ausschlaggebend für Alpines Retour in die Spitze der Formel 1 sein. Über die Entwicklung in diesem möglichen Fahrertausch dürfte in den kommenden Wochen mehr bekannt werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.