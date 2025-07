Kabel 1 kündigt Show-Hammer an – das gab es lange nicht mehr

Kabel Eins wagt sich nach langer Zeit wieder an das Quizshow-Format. Ab Ende August starten die Dreharbeiten „Strand in Sicht“ mit acht Folgen, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet. Die Produktion findet dabei an einem besonderen Ort statt – dem Flughafen Paderborn Lippstadt. Umgesetzt wird das neue Projekt von Tango Film.

ER moderiert neue Kabel 1 Sendung

Kabel 1 springt mit der neuen Sendung auf den Zug der Quizshows auf. Was bei anderen Sendern gang und gäbe ist, gleicht hier einer Neuheit. Moderiert wird die neue Show von Tommy Scheel, der den Zuschauern bereits aus der Sendung „Abenteuer Leben am Sonntag“ bekannt sein dürfte. Das bestätigte ein Sendersprecher auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de.

In „Strand in Sicht“ treten Teams wie Vereinsmitglieder oder Paare gegeneinander an. Die Show spielt für Menschen, die „dringend mal herausmüssen und es sich verdient haben, verwöhnt zu werden“. Schauinsland Reisen tritt als Sponsor auf und gibt der Sendung zusätzlichen Schwung.

Start der Kabel 1 noch unklar

Vor vielen Jahren strahlte Kabel Eins regelmäßig Quizshows aus, darunter das bekannte „Glücksrad“. Der letzte Versuch, das Format mit „Quiz mit Biss“ wiederzubeleben, scheiterte. Nach wenigen Wochen wurde die Show eingestellt. „Strand in Sicht“ ist nun ein erneuter Anlauf für Kabel Eins, der neue Akzente setzen könnte.

Wann die Sendung an den Start geht, ist noch nicht offiziell. Die acht geplanten Folgen von „Strand in Sicht“ werden ab Ende August an einem Flughafen produziert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.