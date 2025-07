Kabel 1: Familie macht Urlaub auf Kreta – was im Meer auf sie wartet, sorgt für Tränen

Die Urlaubssaison startet und viele Deutsche zieht es in die Touristenregion auf die griechische Insel Kreta. Dort hat es im Rahmen der „Kabel 1“-Doku „Sommer, Sonne, sorgenfrei – Der Holiday Check“ diesmal auch Familie Wolter hingetrieben. Die Family ist sonst mit dem Camper unterwegs, diesmal geht es mit dem Flieger in den Urlaub nach Kreta.

Und die Begeisterung ist zunächst groß: Im Zimmer ihrer Anlage erwartet die vierköpfige Familie ein paar Leckereien zur Begrüßung und einen Pool auf der Terrasse. „Wie cool ist denn das bitte“, freut sich Mutter Bianca (46). Da ahnt sie noch nicht, dass ihr schon bald die Freude gehörig vergehen wird.

Kabel 1: Urlaub auf Kreta sorgt für Tränen

Eigentlich könnte alles so schön sein in ihrem Luxusurlaub. Am Strand gibt es Day-Betten, die im Inclusive-Urlaub inbegriffen sind. Das Wetter spielt mit und die Ausflugsfreude ist groß. Noch. Die Kreta-Urlauber wollen eine Tour mit dem Boot hinaus aufs Meer machen und dort einen Tauschkurs absolvieren.

Bis auf Mutter Bianca. Die 46-Jährige hat plötzlich panische Angst, will nicht ins Wasser. Ihr Mann André (42) glaubt: „Ich glaube, du wirst dich ärgern.“ Da kullern bereits die ersten Tränen bei seiner Frau: „Ach man, hör doch mal auf, mich so unter Druck zu setzen.“

Kabel 1: Kreta-Urlauberin außer sich

Die Urlauberin hat in der „Kabel 1“-Doku Panik. „Ich traue mich nicht, keiner kann mir helfen. Ich traue mich nicht. Oh Gott, dass ist so schwer. Kann ich nicht einfach bitte hierbleiben und ihr habt einen schönen Tag? Ich will das hier nicht, ich will das einfach nicht!“

Und auch ihre Tochter Summer (17), die zumindest mitsamt Taucherausrüstung den Sprung ins Wasser gewagt hat, will doch lieber im Boot bleiben. Papa André und Sohn Yannik (15) ziehen es aber durch und tauchen ab.

Am nächsten Tag sind die Tränen bei der Kreta-Urlauberin wieder getrocknet und es geht zum Strand. Dort spielt die Familie erstmals Beach Tennis und vergessen sind alle Sorgen vom Vortag. Wie sich die Mutter und ihre Familie dabei schlägt, kannst du am Sonntag (15. Juni) um 19.10 Uhr bei Kabel 1 sehen.

Vorab sind die ersten Folgen der Doku auch in der Mediathek bei Joyn abrufbar.