„Der Bachelor“: Job für RTL gekündigt? So können sich die Kandidatinnen den TV-Urlaub leisten

Einfach mal für ein paar Tage raus aus Deutschland, weg vom Schreibtisch und ab in eine Luxus-Villa im Warmen, wo man den ganzen Tag entspannen, feiern und filmreife Dates besuchen kann. Wer würde da nicht sofort Ja sagen? Die „Bachelor“-Kandidatinnen machen Urlaub und bekommen dafür sogar noch Geld gezahlt.

Sicherlich hast du dich auch schon einmal gefragt, wie Teilnehmer einer Realityshow für mehrere Wochen ihren Alltag hinter sich lassen können, ohne ihren Job zu verlieren. Auch die aktuellen Kandidatinnen der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ haben sich bei ihrem Arbeitgeber vorläufig für einen längeren Zeitraum abmelden müssen. Doch geht das wirklich so einfach oder haben manche von ihnen für das TV-Abenteuer sogar ihren Job hingeschmissen?

„Bachelor“-Kandidatinnen nehmen sich unbezahlten Urlaub für die RTL-Show

Keine Sorge, wer an einer TV-Show wie „Der Bachelor“ teilnehmen möchte, muss dafür nicht seinen Beruf an den Nagel hängen. Zwar nutzt der ein oder andere die große Bühne als Sprungbrett für eine Fernsehkarriere oder den großen Durchbruch als Influencer, doch selbstverständlich kann und will nicht jeder über Nacht zum Promi werden. Für all diejenigen, die sich nach dem Ausflug ins Showbusiness wieder auf ihren Normalo-Job freuen, gibt es durchaus Wege und Möglichkeiten.

Die Wiener Marketing- und Sales-Managerin Mariam verrät im „Promiflash“-Interview, dass ihre „Bachelor“-Teilnahme „absolut kein Problem“ für ihren Chef dargestellt habe. Nevin, die in Köln als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen tätig ist, erklärt, dass sie sich für das Rennen um Junggeselle David Jackson extra Urlaub genommen habe. „Ich konnte Urlaub und unbezahlten Urlaub nehmen. Mein Arbeitgeber hat sehr positiv reagiert und mir die Teilnahme sehr leicht gemacht“, berichtet die 30-Jährige.

Dahwi wohnt in Zürich und arbeitet dort als Krankenpflegerin. Ihren Auftritt bei „Der Bachelor“ hat sie selbstverständlich vor ihren Patienten und Kollegen geheim halten müssen. Das Risiko, das einer von ihnen sich verplappert und es schon vor der Ankündigung von RTL ans Licht kommt, ist einfach zu groß. Die Schweizerin hat daher ebenfalls unbezahlten Urlaub beantragt. „Meine Teilnahme hat also keinen Einfluss auf meinen Job“, erklärt sie.

