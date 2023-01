RTL lässt Bombe platzen: ER ist der neue „Bachelor“ – Fans flippen aus

Dass IT-Spezialist Dominik Stuckmann der letzte „Bachelor“ gewesen ist, dürften die meisten RTL-Zuschauer schon wieder längst vergessen haben. Nach dem Ende der 12. Staffel ist es überraschend ruhig um den 31-Jährigen geworden. Hier und da tritt er zwar noch in Fernsehshows auf, doch eine wirkliche Relevanz hat Dominik in der TV-Welt nicht mehr.

Die Reality-TV-Fans sind also heiß auf jemanden Neues. Wie passend, dass RTL nun bereits Dominiks Nachfolger gefunden hat. Im Netz verrät der Sender, welcher Gentleman demnächst fleißig Rosen verteilen darf. Die Fans sind schon jetzt ganz aus dem Häuschen.

RTL ernennt David Jackson zum „Bachelor“ 2023

Die Wahl ist auf David Jackson gefallen! Im Jahr 2023 wird es also international. Denn: Der Junggeselle ist zur Hälfte US-Amerikaner. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger übt David keinen Normalo-Job aus. Der 32-Jährige ist zwar ausgebildeter Versicherungskaufmann, doch verdient sein Geld inzwischen als Model und Content Creator. Die ein oder andere Dame könnte also schon über sein Instagram-Profil gestolpert sein.

Bei „Der Bachelor“ geht es David aber nicht darum, neue Follower zu generieren, sondern die wahre Liebe zu finden. Und das verlangt er auch von seinen Kandidatinnen. „Ich hoffe auch, dass sie dabei sind, um sich zu verlieben – und keine anderen Absichten haben. Es ist völlig legitim, wenn jemand mehr Reichweite möchte. Aber bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle“, erklärt er gegenüber RTL. Seit drei Jahren ist der Stuttgarter schon Single.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die „Bachelor“-Fans sind jetzt schon ganz angetan von dem gutaussehenden David. Für das Model regnet es lauter Flammen-Emojis in den Kommentaren. „Oha!“ und „Wie geil!“, heißt es von den Fans. „Schöner Mann! Ich war in der falschen Staffel dabei“, ärgert sich unter anderem Ex-Teilnehmerin Susi Huber.

Die neue „Der Bachelor“-Staffel startet am 1. März bei RTL. Wie schon in den Jahren zuvor sind die Folgen auch dieses Mal wieder sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek von RTL+ abrufbar.