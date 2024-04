RTL präsentiert neue Bachelorette – das gab’s in der Show noch nie!

RTL überraschte dieses Jahr bereits bei der Kuppel-Show „Der Bachelor“ mit gleich zwei Rosenkavalieren. Jetzt soll auch bei der weiblichen Anwärterin auf eine Neuerung gesetzt werden.

RTL: Neue Bachelorette ist keine Unbekannte

Bald ist es wieder so weit: RTL zeigt die nächste Staffel der „Bachelorette.“ Mit der neuen Ausgabe steht auch Veränderung bevor. Die Rosenanwärterin ist offen für gleich beide Geschlechter. In dem Sinne werden sowohl Männer als auch Frauen an der Dating-Show teilnehmen.

Doch die neue Bachelorette ist keine Unbekannte. Stella Stegmann wirkte schon in der deutschen Ausgabe der Dating-Show „Too Hot to Handle“ mit. Dort fand die 26-jährige Münchnerin nach Ende der Sendung ihr Liebesglück mit einer anderen Kandidatin, Anna Strigl. Die beiden führten die nächsten Monate eine offene und sehr öffentliche Beziehung, die jedoch nach kurzer Zeit in die Brüche ging. Jetzt sucht Stella nach ihrem neuen Partner oder Partnerin fürs Leben.

RTL-Bachelorette Stella bereit für neue Romanze

Im Interview mit RTL verriet Stella, worauf es bei ihrem zukünftigen Traummenschen ankommt. Eine polyamore Beziehung soll es schonmal nicht mehr werden: „Ich habe bei anderen gemerkt, dass man, wenn man mehrere Personen liebt, die Liebe schon reduziert und man sich immer mehr auf eine Person fokussiert“, sagte das Playmate von 2020 im Gespräch mit dem Sender.

Seit knapp einem Jahr ist die gebürtige Frankfurterin nun wieder Single, aber umso bereiter für die Liebe: „Ich bin verliebt in das Format und bin positiv aufgeregt. Denn ich stehe gerne im Mittelpunkt und glaube, das wird voll mein Ding sein“, verrät Stella, die momentan als Content Creatorin arbeitet.

Ob sie das Daten von Männern und Frauen als Challenge ansieht, klärt die bisexuelle Bachelorette gegenüber RTL auf: „Es ist schon etwas anderes, eine Frau oder einen Mann zu daten. Mit Frauen bonde ich auf eine andere Art und Weise. Wenn ich Männer date, dann mag ich auch das Männliche. Eine Frau darf hingegen auch sehr weiblich sein“, so Stella über die Unterschiede.

Für die neue Bachelorette ist das Thema Bisexualität ein wichtiger Aspekt, den sie den Zuschauern der RTL-Sendung näher bringen möchte: „Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt.“