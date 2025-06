Wolfgang Petrys Überraschungs-Auftritt: „Ich habe wirklich Tränen in den Augen“

Er ist eine Legende. Die Liste seiner Songs, so endlos wie die Freundschaftsbändchen, die einst seine Arme zierten. Noch heute verehren in Fans in ganz Deutschland. Seine Lieder, sie dürfen auch heute, über 25 Jahre nach seinem letzten Konzert, auf keiner Party fehlen. Die Rede ist natürlich von Wolfgang Petry.

Öffentliche Auftritte des Schlager-Megastars sind rar. Häufig sieht man den heute 73-Jährigen nicht mehr. Während Kollegen wie Howard Carpendale oder Roland Kaiser noch immer auf der Bühne stehen, scheint Wolfgang Petry ein Leben abseits des großen Scheinwerferlichtes zu präferieren.

Wolfgang Petry überrascht die deutsche Nationalmannschaft

Doch plötzlich war Petry wieder da. Ein kleiner Überraschungsauftritt. Für ganz besondere Gäste. Wie Videoaufnahmen des Senders „Sky“ zeigen, besuchte der 73-Jährige die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft. Die befindet sich in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz, und scheint einige eingefleischte Wolle-Fans in ihren Reihen zu haben.

Die Songs des Kölners werden stets im Bus gesungen, verrät Nationalspielerin Laura Freigang – und so ließ es sich Wolle nicht nehmen, auf Einladung der Mannschaft ins Trainingslager des DFB-Teams zu reisen und das Team mit einem kleinen Konzert zu überraschen.

„Geh bitte wieder auf Tour“

In dem Video sehen wir, wie das Team einen Kreis um Wolle gebildet hat, lauthals mit ihm seinen Hit „Verlieben, verloren …“ singt. Und die Fans, die werden ganz emotional ob der Bilder.

„Ich habe wirklich Tränen in den Augen angesichts der Freude, des Teamspirits und der Stimmung“, heißt es bei Instagram. Ein anderer wünscht sich direkt weitere Live-Auftritte: „Legendär! Und jetzt wieder auf Tour gehen.“ Während ein Dritter schreibt: „Gänsehaut! Geh bitte wieder auf Tour. Einer ganzen Generation ist dies verwehrt worden.“

Na, dann hoffen wir mal, dass Wolle der Mannschaft Glück bringt. Für die deutschen Frauen startet das Turnier am 4. Juli um 21 Uhr in St. Gallen gegen Polen.