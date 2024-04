RTL macht’s offiziell: Fans deutlich – „Erste Staffel, die ich mir nicht anschauen werde“

In Sachen Reality-TV macht RTL so schnell keiner was vor. Vor allem Dating-Formate hat der Kölner Sender en masse im Angebot. Von „Der Bachelor“ über „Take me Out“ bis hin zu „Make Love, Fake Love“: Trash-TV-Fans kommen in jedem Fall auf ihre Kosten. Am Dienstag (23. April) verkündet der Sender die Fortsetzung eines weiteren Formats. Doch nicht alle Zuschauer freuen sich darüber.

RTL lässt die Katze aus dem Sack

Das Dating-Format „Ex On The Beach“ gehört zu den absoluten Highlights unter den Trash-TV-Fans. Dort treffen, wie der Name schon sagt, Ex-Partner aufeinander und haben so Raum, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Eskalationen, Tränen und Dramen sind da wohl vorprogrammiert.

Nach langem Warten dürfen sich die Fans nun endlich auf eine neue Staffel von „Ex On The Beach“ freuen! Dafür teilt der offizielle Instagram-Account eine exklusive Vorschau mit den Highlights der neuen Folgen. „Am 07.05. startet Staffel 5 von „Ex On The Beach“ bei RTL Plus. Hier bekommt ihr schon jetzt die ersten Minuten der brandneuen Staffel exklusiv zu sehen! Seid ihr bereit für diese Bombe?“, heißt es. Die Resonanz auf die Ankündigung spricht Bände.

RTL-Zuschauer machen ihre Enttäuschung deutlich

Auf Instagram fallen die Reaktionen auf die Kandidaten gemischt aus. Während sich viele einfach auf neue Geschichten freuen, sind andere eher enttäuscht von dem diesjährigen Cast:

„Erste Staffel, die ich mir nicht anschauen werde.“

„Das sind einfach fast nur Leute, die nicht mal richtig zusammen waren. So langweilig und ich kenne sonst echt sehr viele im Trash-Bereich.“

„Ich kenne kaum jemand und das muss schon was heißen.“

„Lieblingsformat, aber der Cast ist aus der schlechtesten AYTO-Staffel und der schlechtesten Love Island Staffel. Schauen wir mal, was wird.“

„Was ist das denn für ein Cast? Maximal enttäuscht.“

Die neue Staffel von „Ex On The Beach“ läuft ab dem 9. Mai 2024 in der Mediathek bei RTL Plus.