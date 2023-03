RTL-Star Lola Weippert erlebt Schockmoment unter der Dusche – „Da ist jemand und beobachtet mich“

Eigentlich ist die RTL-Moderatorin Lola Weippert in Costa Rica, um gemeinsam mit ihrem Freund Eric ein paar schöne Tage zu verbringen. In einer paradiesischen Unterkunft inklusive Meerblick und eigenem Pool machen es sich die beiden aktuell bequem. Doch plötzlich folgt der Schock für die 26-Jährige.

Wer Lola Weippert auf Instagram folgt, fühlt sich das ganze Jahr über wie im Urlaub. Denn die RTL-Moderatorin liebt es zu reisen und veröffentlicht auf ihren Kanälen Fotos aus der ganzen Welt. Von Südafrika über Ibiza bis hin zu Costa Rica: Die TV-Bekanntheit hat schon einige Länderpunkte gesammelt. Dabei hat sie nicht immer gute Erfahrungen gemacht, wie sie ihren Fans jetzt erzählt.

RTL-Star Lola Weippert von fremden Mann beobachtet

Normalerweise versprüht die 26-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal stets positive Vibes. Doch jetzt schlägt sie einen ernsteren Ton an und erzählt ihren Followern von einem unangenehmen Vorfall, der ihr in Costa Rica passiert ist. „Das ganze Haus ist an Vorderseite aus Glas. Hier ist eigentlich niemand. Gestern war ein Security-Mann mit seiner Taschenlampe hinter dem Haus unterwegs und wir haben ihn gesehen“, erzählt Lola Weippert. Der Mann sei zu ihrer Sicherheit da und soll dafür sorgen, dass niemand ins Haus kommt.

++ RTL-Star Lola Weippert brutal überfallen – doch es wird noch schlimmer ++

Doch dann passiert etwas, was die „Temptation Island“-Moderatorin alles andere als sicher fühlen lässt: „Ich habe geduscht und hatte plötzlich das Gefühl: ‚Da ist jemand und beobachtet mich.‘ Ich sehe diesen Schatten von dem Security-Mann ohne seine Taschenlampe, was heißt, dass er bewusst wollte, dass ihn niemand sieht. Er hat mich einfach beim Duschen beobachtet, wo ich logischerweise nackt war.“

RTL-Star Lola Weippert: Es war nicht das erste Mal

In diesem Zusammenhang erzählt die 26-Jährige, dass sie schonmal solche Erfahrungen machen musste. Damals war sie in Kapstadt unterwegs, als der Hausbesitzer ihr wohl etwas zu aufdringlich war. Denn auch in Südafrika hatte die Moderatorin ein Haus, welches komplett aus Glas bestand.

Der besagte Mann hätte nicht nur reingeschaut, sondern sei auch einfach in das Haus oder in den Garten gekommen, ohne sich anzumelden. Für Lola Weippert ein absolutes No-Go: „Unsere Privatsphäre wurde sowas von ignoriert. Der Umgang dieses Besitzers war so respektlos!“

Mehr News:

Neulich teilte die RTL-Moderatorin eine grausame Hiobsbotschaft mit ihren Fans. In Kapstadt wurde die Lola Weippert überfallen und verletzt.