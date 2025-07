RTL-Moderatorin spricht offen über Ehekrise: „War auf einem Ego-Trip“

Katja Burkard (60) plaudert aus dem Nähkästchen! In der Sendung „Das!“ spricht die RTL-Moderatorin über die vorübergehende Trennung von Ehemann Hans Mahr (76). Die Krise liegt drei Jahre zurück, doch die Erinnerungen sind frisch.

Im April feierte Burkard ihren 60. Geburtstag. Von Altersängsten keine Spur! In ihrem Buch „60 ist das neue 60“ räumt sie mit Klischees auf. Sie steht zu ihrem Alter und spricht offen über persönliche Entwicklungen UND Beziehungsprobleme. „Was in deinem Buch auch steht, worüber du vorher nicht so offen sprechen wolltest, ist, dass du dich von deinem Mann getrennt hast“, betont NDR-Moderatorin Ilka Petersen (48).

RTL-Moderatorin gibt ehrlichen Einblick in ihre Beziehung

Seit 1998 ist Burkard mit Hans Mahr zusammen. Zwei gemeinsame Töchter verbinden sie. Doch dann kam die Krise. Ein Jahr lang war die Beziehung auf Eis gelegt. „Ich war so ein bisschen auf einem Ego-Trip“, gesteht Burkard. Die Trennung hatte nichts mit einem anderen Partner zu tun. Es waren die kleinen, nervigen Dinge, die sie zum Nachdenken brachten.

+++ Inka Bause: RTL-Star verrät – DAS unterscheidet schwedische Männer von deutschen! +++

Als sie auf die 60 zuging, packte sie die Panik. „Ist es das, was ich will? Will ich über diese Dinge noch streiten?“, fragte sie sich. Sie brauchte eine Auszeit. Hans Mahr kämpfte um die Beziehung. Doch zunächst schien alles verloren. Dann kam der Wendepunkt. In Hamburg, bei einer Veranstaltung von Olivia Jones, hatte Burkard einen emotionalen Moment.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich war dort an dem Abend und hatte wirklich zu viel getrunken und hing da richtig in den Seilen“, erzählt sie. Genau in diesem Augenblick rief Hans an. „An dem Abend habe ich dann unter Tränen und kitschig wie in einem Hedwig-Courths-Mahler-Film gesagt: ‚Nein, ich liebe dich aber‘ und dann kamen wir tatsächlich wieder zusammen.“ Das war der Neuanfang.

Heute sind Burkard und Mahr wieder glücklich vereint. Keine Paartherapie, sondern „ganz viel geredet“. Das habe geholfen, erklärt Burkard. Beide hätten erkannt, was sie aneinander haben. „Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben“, sagt sie lächelnd.