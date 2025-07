Inka Bause: RTL-Star verrät – DAS unterscheidet schwedische Männer von deutschen!

Inka Bause (56) hat ein Faible für Schweden. Kein Wunder, dass der RTL-Star die Unterschiede zwischen deutschen und schwedischen Männern genau kennt. In einem Gespräch mit „Superillu“ erklärt sie, was sie an den Skandinaviern so fasziniert.

„Die Schweden haben keine Traumata durch Kriege und eine Mauer, die gebaut und gefallen ist. Und das merkt man.“, sagt die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin. „Die Menschen sind dort in Ruhe groß geworden und deshalb irgendwie entspannter.“ Vielleicht liegt es am Land der Fjorde und der unberührten Natur, in das sich Inka verliebt hat.

RTL-Star Inka Bause: „Das sind für mich Burnout-Themen“

Doch was ist mit den deutschen Männern? Inka sieht das gelassen. Für die Sängerin kommen alle Männer infrage. Ihre neue Single bringt es auf humorvolle Art auf den Punkt: „Die Männer in Deutschland wollen mich wohl nicht, drum such ich im Ausland und lass sie verzollen.“

Doch könnte sich die quirlige Blondine ein Leben in Schweden vorstellen? „Ja, das wäre ein Land, in dem ich mir vorstellen könnte, viel Zeit zu verbringen Aber ich würde mein Berlin ganz verlassen. Ich werde hier immer einen Fuß in der Tür haben“, verrät sie. Deutschland ist die Heimat, aber Schweden der Ruhepol. Inka genießt die Zeit dort. Sie erholt sich, shoppt, besucht Museen und lernt Schwedisch.

Aber ob ein schwedischer Mann das Herz der Moderatorin erobert? „Die Liebe kann mich überall treffen“, lacht sie. Doch Zeit für die große Liebe oder das Schwedischlernen fehlt oft. „Das sind für mich Burnout-Themen“, gibt sie mit einem Lachen zu. Wenn sie etwas macht, dann richtig. Doch der volle Terminkalender lässt oft wenig Raum.