Lola Weippert spricht Klartext – „Ganz sicher nicht zum Anfassen“

Lola Weippert teilt auf Instagram fröhliche Schnappschüsse aus Manchester und wirkt wie gewohnt strahlend und glücklich. Doch unter die unbeschwerte Szenerie mischt sich eine klare Botschaft: Die 29‑Jährige hat in ihrer Bildbeschreibung kaum zurückgehalten, was sie über übergriffige Blicke und Kommentare denkt.

Die Moderatorin, die regelmäßig rund 750.000 Follower unterhält, setzt ein deutliches Statement – und zeigt damit, dass sie nicht bereit ist, sich weiterhin für ihren Körper rechtfertigen zu müssen. Ihr Post hat in der Community bereits für Diskussionen gesorgt und viele überzeugt.

Lola Weippert findet klare Worte

Auf Instagram schreibt sie: „Ja Dieter, ich trage keinen BH und das ist trotzdem keine Einladung. Weder zum Gaffen, noch zum Kommentieren. Und ganz sicher nicht zum Anfassen. Ich bin es so leid, mich ständig rechtfertigen zu müssen. Für meine Kleidung. Für meinen Körper. Für meine Entscheidungen. Ich trage keinen BH, weil ich mich ohne wohler fühle. Weil mein Körper mir gehört. Weil ich keinen Bock mehr auf Druckstellen, Atemnot und Normen habe, die für mich nie funktioniert haben. Aber weißt du, was ich nicht trage, Dieter? Deine übergriffigen Blicke. Deine dummen Sprüche. Deinen unausgesprochenen Anspruch, dass mein Körper irgendwie für dich da sei. Es ist 2025.“

Weiter ergänzt Lola Weippert: „Wie kann es sein, dass wir immer noch erklären müssen, dass Haut zu zeigen kein Freifahrtschein ist? Dass meine Brüste nicht automatisch öffentliches Gut werden, nur weil sie nicht eingeschnürt sind? Ich hab keine Lust mehr auf diese subtile (und manchmal ganz direkte) Sexualisierung im Alltag. Kein BH = keine Scham. Kein BH = kein Konsens. Kein BH = kein verdammtes Thema – außer du machst eins draus. Was ich mir wünsche? Respekt. Blickkontakt statt Brustkontakt. Ein Raum, in dem Frauen atmen, tanzen, lachen, sich frei bewegen dürfen – ohne dass jemand glaubt, daraus Ansprüche ableiten zu können. Also nein, Dieter. Ich trage keinen BH. Und du hältst deine Meinung – und deine Hände – bitte einfach mal bei dir.“

Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung

Lola Weipperts Fan stehen vollkommen hinter der Moderatorin und feiern sie dafür, dass sie das ausspricht, was jeder denkt – und vor allem was schon längst hätte gesagt werden müssen:

„So ein wichtiges Thema! Danke fürs teilen!“

„Danke Lola, du bist eine große Bereicherung für diese Welt!“

„Lola, du bringst es immer wieder auf de Punkt, einfach nur wow! Ich liebe es so, bleib so wie du bist!“

„Team kein BH & deiner Meinung!“

„Mutig!“

Lola Weippert setzt damit ein starkes Zeichen gegen das gesellschaftliche Gefühl, dass freigelegte Haut automatisch Zustimmung oder Aufmerksamkeit einfordere.