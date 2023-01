RTL-Star Lola Weippert brutal überfallen – doch es wird noch schlimmer

Für gewöhnlich versprüht Lola Weippert auf ihren Social-Media-Kanälen nur gute Laune und positive Energie. Doch seit der schrecklichen Attacke am Freitag (13. Januar) muss sich der RTL-Star erstmal wieder sammeln. Nach einer kurzen Pause meldete sie sich nun zurück bei ihren Fans.

In einer Fragerunde beantwortet die TV-Bekanntheit nun alle offenen Fragen und gab schockierende Details preis. Doch nach der Horror-Attacke folgt für Lola Weippert der nächste Alptraum. Denn die Nachrichten, die sie nun bekommt, sind einfach nur widerlich.

RTL-Star Lola Weippert immer noch in Schockstarre

Immer wieder betont die RTL-Moderatorin wie dankbar sie für ihr Leben ist und dass sie all die tollen Eindrücke in den verschiedenen Ländern aufsaugt. Doch im Moment kreisen ihre Gedanken wohl nur um einen brutale Attacke. Als die 26-Jährige in Südafrika im Auto saß, kam plötzlich ein Unbekannter, schlug ihre Scheibe ein, verpasste ihr einen Schlag ins Gesicht und machte sich mit einem wertvollen Armband auf und davon. Auf Instagram berichtete sie ihren Followern von dem Überfall und zog sich kurzzeitig zurück.

Nun meldete sie sich bei ihren Fans und gab Einblicke in ihr Seelenleben: „Auf der einen Seite verängstigt, weil mir noch nie was Vergleichbares passiert ist, und ich übersäht mit Glassplittern war. Auf der anderen Seite so dankbar, dass ich leben darf und er kein Messer/ Waffe dabei hatte. Das wäre ganz anders ausgegangen!“, beantwortet sie die Frage danach, wie es ihr geht, in ihrer Insta-Story. Allerdings treibt die „Temptation Island“-Moderatorin noch etwas anderes um, und zwar die Reaktionen vieler Menschen nach dem Überfall.

Fiese Hater-Kommentare entsetzen

„Ich weiß gerade nicht, was mich mehr schockiert. Der Angriff oder die Reaktion mancher Menschen auf Social Media“, schreibt sie auf Instagram. Lola Weippert veröffentlichte einige Beispiele. Einige User warfen ihr tatsächlich vor, sich das ganze nur auszudenken. „Ein paar Klicks gewinnen. Nur lächerlich das Ganze“, schrieb ein Mann. Andere Kommentare wurden noch fieser: „Gönn ich ihr irgendwie, ist wohl doch nicht so lustig und schön wie sie uns immer versucht einzureden.“

Auch ihre Fans zeigen sich schockiert von den Nachrichten und versuchen der TV-Beauty ihre Unterstützung und Zuspruch zukommen zu lassen. Dauerhaft runterziehen lassen will sich der RTL-Star weder von dem Angriff noch von den Hatern. Im Krankenhaus war Lola Weippert noch nicht, doch nach eigenen Angaben will sie das zeitnah nachholen. Alleine schon, um sicher zu gehen, dass sich nicht noch Glassplitter in ihrem Auge befinden.