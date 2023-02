RTL-Star Lola Weippert hat Spaß im Schnee – und wird scharf kritisiert

Während die RTL-Kandidaten von 2023 bereits fleißig für die neue Staffel von „Let’s Dance“ trainieren, macht sich Ex-Kandidatin Lola Weippert eine schöne Zeit im Schnee. Die Moderatorin war 2021 selbst in der Tanz-Show mit dabei und fegte an der Seite von Christian Polanc über das Parkett.

Aufs Treppchen schaffte es die RTL-Bekanntheit zwar nicht, dafür blieben ihr aber bis heute die Freundschaften. Eng verbunden fühlt sie sich auch zwei Jahre nach ihrer Teilnahme immer noch mit „Prince Charming“ Nicolas Puschmann. Gemeinsam mit anderen Influencern sind die beiden Mitte Februar auf einem Event in Salzburg. Hier wartet auf die Teilnehmenden eine besondere Überraschung, die Lola Weippert vor Begeisterung ausflippen lässt – ihre Fans sind allerdings wenig begeistert.

RTL-Star Lola Weippert zeigt sich glücklich im Schnee

Dass sich die RTL-Moderatorin für die kleinen Dinge im Leben begeistern kann, zeigte sie bereits in der Vergangenheit. Aber auch gegen große Überraschungen hat die Moderatorin offensichtlich nichts einzuwenden.

Wie die bei einem Influencer-Event aussehen können, zeigt sie auf Instagram und schreibt: „Kann mich mal jemand kneifen?! Ich kann kaum glauben, was ich hier alles erleben darf, das ist so absurd.“ Bei besagter Überraschung handelt es sich um nichts Geringeres als einen Helikopterflug durch die verschneiten Berge.

RTL-Moderatorin Lola Weippert von Fans kritisiert

Im schicken Schneeoutfit posiert Lola Weippert vor dem Helikopter und strahlt dabei über beide Ohren. Die Moderatorin ist ganz aus dem Häuschen als sie erfährt, was sie erwartet. Deutlich verhaltener reagieren einige ihrer Fans. In den Kommentaren unter der Bilderstrecke finden sich auch viele kritische Nachrichten.

„Heli fliegen ist wirklich unnötig. Klima?“, „Aber den Leuten etwas von Nachhaltigkeit und Klima erzählen. Das Auto stehenzulassen, ist etwas anders gemeint“, Also dafür, dass ihr sonst so ‚öko‘ und umweltbewusst seid, ist so ein Heli ein super Transportmittel“; sind nur einige der Nachrichten. Die Freude an ihrem Schnee-Spaß lässt sich die RTL-Bekanntheit ihrer Instagramstory nach zu urteilen aber nicht nehmen.