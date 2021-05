Royals: Prinz Harry erhält Warnung von Schauspieler Orlando Bloom – „Wie kann das normal sein?“

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Prinz Harry kehrte vor über einem Jahr den Royals den Rücken. Gemeinsam mit Ehefrau Meghan Markle und Baby Archie wanderte der Sohn von Prinz Charles in die USA aus.

Schauspielstar Orlando Bloom schickte Prinz Harry eine alarmierende Nachricht. Foto: IMAGO / Eventpress, picture alliance/dpa/PA Wire | Peter Nicholls

Dort hat es sich der 36-Jährige nun in einer der angesagtesten Wohngegenden Kaliforniens (Montecito) gemütlich gemacht. Zu den Nachbarn des Royals gehören Weltstars wie Oprah Winfrey oder Orlando Bloom.

Royals: Orlando Bloom warnt Prinz Harry vor Paparazzi in der Gegend

Der „Fluch der Karibik“-Darsteller ist mittlerweile sogar zu einem guten Freund von Prinz Harry geworden. Der Royal verrät im „Armchair Expert“-Podcast von Dax Shepard, dass Orlando Bloom und dessen Verlobte Katy Perry „nur die Straße runter“ wohnen würden. Montecito ist also eine wahre Schatzgrube für alle Paparazzi.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Doch auf gierige Fotografen haben die prominenten Anwohner natürlich keine Lust und so sollen sich die Hollywood-Stars untereinander warnen, sobald sie die Paparazzi in ihrer Nachbarschaft entdecken. Prinz Harry berichtet: „Vor zwei Tagen schickte mir Orlando Bloom eine Nachricht, denn er wohnt gleich um die Ecke und wir bleiben wegen der Paparazzi in Kontakt.“

Royals: Prinz Harry augebracht – „Wie kann das akzeptabel sein?“

Erst vor kurzem sollen die Skandalreporter in einem Geländewagen durch die Nachbarschaft gefahren sein, um einen neuen Schnappschuss von Orlando, Katy und ihrer gemeinsamen Tochter Daisy zu schießen. Das Recht auf Privatsphäre scheint für die Promis nicht mehr zu existieren.

Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom wohnen in derselben Nachbarschaft wie Harry und Meghan. Foto: IMAGO / i Images

„Wie kann das normal sein, wie kann das akzeptabel sein?“, fragt sich Prinz Harry. So sehr er sein neues Leben in den USA auch genieße, die Presse in Los Angeles bezeichnet der Ehemann von Meghan Markle als „rasende Fressorgie“.

Auch Harry und Meghan werden bald Eltern eines kleinen Mädchens. Welch rührende Worte die Ex-„Suits“-Darstellerin über ihre ungeborene Tochter teilt, erfährst du hier.

