Prinz Harry ganz offen: Er vergleicht sein Leben ausgerechnet mit DIESEM Film

Prinz Harry ist der Königsfamilie entflohen, um ein privateres Leben zu führen.

Doch aus dem Rampenlicht raus sind er und Meghan Markle nicht - im Gegenteil. Nicht zuletzt das skandalöse Interview mit Oprah Winfrey brachte Prinz Harry und seiner Ehefrau mehr Aufmerksamkeit denn je.

Prinz Harry vergleicht sich mit IHM

Nun war der Herzog von Sussex im Podcast „Armchair Expert“ von Dax Sheperd zu Gast. Er sprach offen über Themen, die ihm am Herzen liegen, unter anderem psychische Gesundheit und seine Zeit beim Militär.

Prinz Harry Foto: picture alliance/dpa/AP | Kirsty Wigglesworth

---------------

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

derzeit erwarten sie ihr zweites Kind, ein Mädchen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------

Als es um die Privilegien als Mitglied der königlichen Familie geht, vergleicht Prinz Harry sein Leben mit dem Film „The Truman Show“. In dem Streifen, der 1998 erschienen ist, geht es um einen Mann, der in eine TV-Show hineingeboren wird und dessen Leben von Millionen von Menschen verfolgt wird.

Er vergleiche sein Leben mit dem Film, in dem jede Sekunde des Lebens des Mannes analysiert, gefilmt, kontrolliert und verbreitet wird.

--------------

Weitere Royals-News:

Kate Middleton: Süßer Familienzuwachs! HIER kannst du ihn sehen

Meghan Markle: Erster Auftritt seit Oprah-Interview – süße Worte über ungeborene Tochter

Prinz Charles teilt privates Foto – und sorgt für heftige Diskussionen

--------------

Prinz Harry: Ehefrau Meghan vergleicht sich mit Disney-Prinzessin

Nicht nur Harry, auch Ehefrau Meghan verglich ihr Leben in der Vergangenheit mit einem fiktionalen Charakter. Im Interview mit Opra Winfrey sagte die 39-Jährige, eines Tages habe sie im Nottingham Cottage den Disney-Film „Arielle“ angeschaut.

Meghan Markle Foto: picture alliance / DPR | DPR

+++ Meghan Markle: Experte über ihren jüngsten TV-Auftritt – „Kalkuliert“ +++

Zunächst habe sie sich etwas geschämt, als Erwachsene den Zeichentrickfilm anzuschauen. Doch dann habe sie sich wiedererkannt. „Und ich dachte: 'Oh mein Gott, sie verliebt sich in einen Prinzen und muss deshalb ihre Stimme verlieren ... Aber am Ende bekommt sie ihre Stimme zurück“, so Meghan Markle. (cs)