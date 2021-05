Royals: Prinz Harrys erster Auftritt nach Philips Beerdigung – „Niemand sollte sich sicher fühlen“

Er war einer der Stars bei der Vax-Liveshow, die am Sonntagabend aufgezeichnet wurde. Neben Stars wie Selena Gomez oder Jennifer Lopez zeigte sich auch Prinz Harry beim Corona-Konzert, das die Welt vereinen soll. Es ist der erste Auftritt des Royals nach der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip.

Bei der Show, die am 8. Mai ausgestrahlt und im kalifornischen Inglewood aufgezeichnet wurde, sprach Prinz Harry über die Verteilung von Impfstoffen und über die Gerechtigkeit, die bei der Verteilung dieser herrschen sollte.

Royals: Prinz Harrys erste öffentliche Worte nach dem Interview mit Oprah Winfrey

In seiner Rede dankte Harry den Menschen, die an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen. „Sie haben das letzte Jahr damit verbracht, mutig und selbstlos zu kämpfen, um uns alle zu beschützen. Sie haben gedient und sich geopfert, sich selbst in Gefahr gebracht und mit Mut gegen das Virus gekämpft. Wir schulden Ihnen eine unglaubliche Dankbarkeit“, so Prinz Harry.

Prinz Harry ist zum ersten Mal nach der Beerdigung seines Großvaters öffentlich in Erscheinung getreten. Foto: IMAGO / i Images

---------------

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

derzeit erwarten sie ihr zweites Kind, ein Mädchen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------

Das Corona-Konzert sei auch dafür da, erklärt Harry, um zu zeigen, dass die Pandemie nur gemeinsam besiegt werden könne. „Niemand sollte sich sicher fühlen, dass es uns gut geht, solange so viele andere leiden“, so der Prinz eindringlich.

Harry weiter: „Wir müssen mit Empathie und Mitgefühl über uns hinausschauen. Für diejenigen, die wir kennen, und für diejenigen, die wir nicht kennen. Wir müssen die gesamte Menschheit einbinden und sicherstellen, dass keine Person oder Gemeinschaft zurückgelassen wird.“

-----------------

Weitere Royals-News:

Diese Vermutung schockiert – Hat diese Aussage von Meghan Markle Versöhnung unmöglich gemacht?

Kate Middleton: Überraschung am Hochzeitstag! Mit dieser Nachricht hat niemand gerechnet

Kate und William feiern 10. Hochzeitstag – DAS passte der Queen bei der Zeremonie gar nicht

-----------------

Für seine Worte bekam Prinz Harry stehende Ovationen, wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet.

Zuletzt sorgte ein Royals-Experte mit seinen Aussagen über Prinz Harry für Aufregung. Was war passiert?