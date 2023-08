Roland Kaiser: Magischer Moment bei Kaisermania – plötzlich fließen in Dresden die Tränen

Nichts konnte Roland Kaiser davon abhalten, in Dresden sein 20. Kaisermania-Jubiläum zu feiern. Das Wetter war nicht auf der Seite des 71-Jährigen und auch der „Mohrenkopf“-Eklat ging sicher nicht spurlos an dem Schlager-Star vorbei.

Doch als Roland Kaiser bei seinen insgesamt fünf Kaisermania-Konzerten auf der Bühne stand und in die Augen tausender Fans blickte, waren alle Widrigkeiten wohl zumindest für einen Moment vergessen. Aber beim vierten Konzert des Sängers war die Aufmerksamkeit für einen kleinen Augenblick für eine andere Person bestimmt.

Roland Kaiser endlich wieder mit IHR auf der Bühne

Einige Fans begleiten Roland Kaiser schon seit Jahren auf seiner Tour. Auch Christiane Eiben ist seit 27 Jahren treu an der Seite des Schlagerstars – und zwar als seine Background-Sängerin. Deshalb fiel es den Fans im letzten Jahr auch schnell auf, als die 55-Jährige plötzlich fehlte. Eiben bekam die Schock-Diagnose Brustkrebs und musste pausieren.

Roland Kaiser mit seiner Background-Sängerin Christiane Eben auf der Bühne. Foto: IMAGO/Christian Grube

Am Samstag (5. August) trat sie unter anderem bei dem Duett „Warum hast Du nicht Nein gesagt“, was Roland Kaiser im Original mit Maite Kelly singt, auf. Für die Fans, aber vor allem auch für die Sängerin war es ein ganz bewegender Moment, wie „Tag24“ berichtet. Es flossen Tränen und der 71-jährige Entertainer habe sich sogar zu einem Tänzchen mit ihr hinreißen lassen. „Christiane Eiben. Freue mich, dass Du wieder da bist. Danke, Christiane!“, habe Kaiser in Richtung Publikum gesagt.

Anschließend habe Eiben dem Bericht zufolge noch einen Solo-Auftritt in Dresden hingelegt. Die 12.000 Zuschauer feierten ihre Gesangseinlage und die ein oder andere Träne floss sicherlich nicht nur bei der Interpretin. Mittlerweile soll Eiben den Krebs für Erste besiegt haben. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht wieder krank wird und noch zahlreiche weitere Tour-Auftritte mit Roland Kaiser haben wird.