„Kaisermania“ in Dresden: Plötzlich stürmen Hunderte Menschen los

Sie ist DAS Highlight eines jeden Schlagerjahres: Die Kaisermania in Dresden. Zehntausende warten jedes Jahr nur auf die Termine im Juli und August. Dann spielt ihr liebster Kaiser am Elbufer. Ein Konzert wie ein Gemälde. Im Vordergrund der legendäre Roland Kaiser, im Hintergrund die wunderbare Kulisse der Dresdner Altstadt, und über allem Songs wie „Ich glaub‘, es geht schon wieder los“, „Joana“ oder „Sag ihm, dass ich dich liebe“.

Das war auch in diesem Jahr nicht anders. Die ersten zwei von insgesamt vier Konzerten sind gespielt, und die Bilder aus Dresden sind wieder einmal unfassbar. Roland-Kaiser-Fans sind einfach legendär.

Die Hälfte der Kaisermania ist schon rum

So zeigen Videos auf der Instagram-Seite des Sängers die Szenerie vor Einlass. Hunderte warten vor den Toren, bis diese sich dann endlich öffnen. Und urplötzlich wird aus dem entspannten Warten ein 100-Meter-Sprint der Damen und Herren. Menschen, egal welchen Alters, rennen wie von der Tarantel gestochen los, um die besten Plätze direkt vor der Bühne zu ergattern.

++ Roland Kaiser: Nach einer Stunde ließen die Oberhausener ihren Gefühlen freien Lauf ++

Und auch denen, die keine Tickets bekommen konnten – die Kaisermania ist stets in Windeseile ausverkauft – haben in Dresden eine Chance, einen Blick auf Roland Kaiser zu erhaschen. Auf Wiesen rund um das Areal konnten sie zusehen. Sogar die Brücken waren in der Vergangenheit stets gesperrt, nur damit Tausende Kaiser-Fans die Kaisermania feiern konnten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein rauschendes Fest in Dresden

Und auch insgesamt sind die Tage, an denen der 73-Jährige in Dresden spielt, stets ein rauschendes Fest. Die Altstadt ist fest in der Hand der Fans, aus jeder Kneipe dröhnen Kaiser-Hits. Für ein paar Tage hat Dresden wieder einen Kaiser. Und Roland, der scheint Jahr für Jahr aufs Neue beeindruckt. Einfach nur schön.

Die nächsten Kaisermania-Konzerte finden am 8. und 9. August in Dresden statt. Die Tickets sind – wenig überraschend – schon lange ausverkauft.