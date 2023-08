Kaisermania-Aus für Dresden? HIER gäb’s die perfekte Alternative

Diese Nachricht traf die Fans von Schlagerlegende Roland Kaiser wie ein Schlag. Die Kaisermania in Dresden, wie sie die Anhänger kennen und lieben, könnte vor dem Aus stehen. „Wir haben nun die Situation, dass wir aktuell nur bis 2025 planen können und 2026 keine Sicherheit haben. Wenn wir es nicht mehr in der Form umsetzen können, müssen wir uns eine Alternativ-Location suchen“, erklärte Kaisers Konzertveranstalter Dieter Semmelmann der „Bild“.

Das Problem: Die Kaisermania findet im Rahmen der „Filmnächte am Elbufer“ statt, diese plant die Stadt Dresden aber ab 2026 europaweit auszuschreiben. Das Ende von Roland Kaisers legendären Dresden-Konzerten?

Trennen sich die Wege von der Kaisermania und Dresden?

„Dresden und die ‚Kaisermania‘ gehören zusammen. Bei der aktuellen Popularität könnte Roland Kaiser aber überall in Deutschland spielen. Wenn wir hier nicht mehr wertgeschätzt werden, können wir woanders hingehen. Warum man aber eine langjährige Zusammenarbeit aufgeben will, kann ich nicht nachvollziehen“, so Semmelmann gegenüber der „Bild“. Ob es wirklich zum Bruch kommt? Unklar.

Wir haben uns aber schon einmal auf die Suche nach passenden Ersatz-Locations gemacht. HIER könnten sich Roland Kaiser und seine Fans auch wohlfühlen.

Düsseldorf wäre die perfekte Ersatzlocation

Ein schöner Blick auf die leuchtende Altstadt mit Riesenrad und Rheinturm, ein breiter Fluss, ein ausreichend großes Gelände – das ist Düsseldorf. Dort, wo jedes Jahr Tausende die Rheinkirmes feiern, würde es sicher auch den Kaiser-Fans gefallen. Warum also nicht die Kaisermania auf den Oberkasseler Rheinwiesen stattfinden lassen.

Der Raum Nordrhein-Westfalen ist traditionell sehr Schlager-affin. Florian Silbereisen bezeichnet das nahegelegene Ruhrgebiet gar als den Ort, in dem das „Herz des Schlagers“ schlage. Dazu hätte man mit Köln und Düsseldorf gleich zwei Flughäfen, sodass auch Kaiser-Fans aus der Ferne schnell anreisen könnten. Und Roland Kaiser selbst hätte auch keine weite Anreise. Der perfekte Ort. Also Herr Kaiser, wenn Dresden Sie nicht mehr will, kommen Sie doch nach Düsseldorf!