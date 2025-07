Schlagerstar Roland Kaiser zieht es eisern durch – die Reaktion der Fans ist eindeutig

Sänger Roland Kaiser liegt es am Herzen, das Thema Organspende transparenter zu machen. Der Schlagerstar selbst hatte vor einigen Jahren eine Lungen-Transplantation und fungiert nun erstmals als Botschafter bei den „World Transplant Games 2025“ in Dresden.

Im Interview mit den Veranstaltern spricht er über seine schwere Lungen-OP und verrät, wie er sich seitdem fit hält. Schließlich steht Roland Kaiser auch mit 73 Jahren noch deutschlandweit und über die Landesgrenzen hinaus auf den großen Konzertbühnen.

Roland Kaiser zieht es durch

Die „World Transplant Games“ finden vom 17. bis 24. August in Dresden statt. Dabei handelt es sich um eine Weltmeisterschaft für transplantierte Sportler, die damit gleichzeitig die Öffentlichkeit für das Thema Organspende sensibilisieren wollen.

In diesem Jahr ist Roland Kaiser das Aushängeschild. 2010 erhielt der Schlagersänger eine neue Lunge, nachdem einige Jahre zuvor bei ihm eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) diagnostiziert worden war. Dass er als Botschafter für das besondere Event arbeiten darf, macht ihn stolz.

„Als ich von den World Transplant Games gehört habe, war ich begeistert von der Situation, von der Nachricht. Und hatte eigentlich den Wunsch, mich irgendwie beteiligen zu können und als mir die Frage gestellt wurde, ob ich dort mitarbeiten möchte als Botschafter, habe ich gesagt, ‘Das ist eine riesen Sache, mache ich‘“, erklärt der Musiker bei Instagram.

Roland Kaiser: „Sein Leben bewusster lebt“

Seine Organspende begleitet ihn schließlich auch jetzt noch seelisch und hat sein Leben verändert. So verrät Roland Kaiser: „Nach meiner Transplantation hat sich mein Leben insofern verändert, dass man sein Leben bewusster lebt und dass man mit seinem Leben auch verantwortungsbewusster umgeht.“

Verantwortungsbewusster geht der Star auch beim Thema Sport mit sich um und führt täglich Übungen durch. „Ich mache täglich ungefähr eine Stunde Sport in meinem Fitnessraum. Rudergerät, Laufband, Fahrrad. Das ist gut für meine Kondition und gut für mein Befinden.“

Seine Fans reagieren begeistert. So schreibt jemand unter das Interview bei Instagram: „Es ist ein sehr gute Einstellung von dir Roland. Auch dass du so viel Sport machst, finde ich so großartig.“ Ein anderer: „Finde es so großartig.“ Und wieder jemand findet: „Danke dem lieben Gott, dass unserem Roland ein zweites Leben geschenkt wurde.“

Der regelmäßige Sport hilft Roland Kaiser sicher auch, seine Konzert-Touren durchzustehen. Aktuell stehen die „Open Airs Sommer 2025“ und die „Kaisermania 2025“ an.