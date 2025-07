Roland Kaiser verliert bei Konzert die Fassung – Schlagerstar muss Song unterbrechen

Er ist und bleibt eine Legende in der Welt des Schlagers: Roland Kaiser reicht so schnell niemand das Wasser. Der Sänger steht bereits seit über 50 Jahren auf den großen Bühnen des Landes und heizt dem Publikum nach wie vor mit seinen Hits ordentlich ein.

Am Sonntag (6. Juli) gab Roland Kaiser ein Konzert in der Autostadt Wolfsburg vor 9.600 Besuchern. Die Stimmung beim Konzert war ausgelassen – die Fans sangen und feierten gemeinsam mit der Schlager-Legende. Doch bei einem Song verlor der 73-Jährige überraschenderweise die Fassung…

Roland Kaiser kriegt sich nicht mehr ein

Der gebürtige Berliner hat im Laufe seiner Karriere einen Hit nach dem anderen produziert. Zu seinen erfolgreichsten und bekanntesten Songs gehört jedoch nach wie vor das Duett mit Maite Kelly namens „Warum hast du nicht Nein gesagt?“. Natürlich gab der Kaiser das Lied auf beim Konzert in der Autostadt Wolfsburg zum Besten.

An der Stelle von Maite Kelly stand an diesem Tag allerdings eine andere Frau. Christiane Eiben sang den Song gemeinsam mit dem Kaiser. Doch der Auftritt lief nicht so, wie geplant. Wie die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet, überkam den 73-Jährigen während des Duetts plötzlich ein Lachanfall. Immer wieder musste er den Song kichernd unterbrechen, heißt es. Doch was war denn so lustig?

Fan spricht über Lachanfall von Roland Kaiser

Gegenüber der „Braunschweiger Zeitung“ erzählt ein Fan aus der ersten Reihe, was sie während des Duetts von Roland Kaiser und Christiane Eiben beobachtet hat. „Wir haben es nicht genau gesehen, aber offenbar berührte Christiane Eiben Roland einmal kurz, und dann passierte es“, so die Konzertbesucherin.

Allgemein schien der kleine Aussetzer aber gut beim Publikum anzukommen. „Das macht Roland noch sympathischer. Es ist ja nichts Schlimmes“, so die Besucherin. Christiane Eiben schaffte es letztendlich den Song gemeinsam mit der Band ohne Lachflash zu Ende zu bringen. Na, diesen Auftritt werde die Fans wohl so schnell nicht mehr vergessen.