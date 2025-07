Ex-Frau von Roland Kaiser wettert gegen Schlagerstar – „Nur unterwegs“

Heute zeigt sich Roland Kaiser glücklich an der Seite seiner Ehefrau Silvia. Doch ihre Kennenlerngeschichte begann brisant: Er traf sie während einer Tournee, obwohl er damals noch mit Schauspielerin Anja Schüte verheiratet war. Während Kaiser auftrat, kümmerte sich Schüte allein um ihren gemeinsamen Sohn Hendrik.

1995 endete die Ehe nach fünf Jahren. Zwischen Anja Schüte und Roland Kaiser liegen inzwischen rund drei Jahrzehnte und viele private Veränderungen. Doch wie ist ihr Verhältnis heute? Schüte bringt es gegenüber „t-online“ auf den Punkt: „Wir pflegen ein gutes Verhältnis – aber kein sehr enges.“

Ex-Frau feuert gegen Roland Kaiser

Von einer Patchworkfamilie will sie nicht sprechen. „Ich pendle häufig mit meinem Mann zwischen unseren drei Wohnsitzen, und Roland ist nur unterwegs. Sein Leben besteht nur aus Auftritten. Da ist offensichtlich kein Platz für irgendwas anderes“, erklärt die 60-Jährige.

Den Zustand findet sie bedauerlich. Besonders, da es auf ihrer Seite offenbar funktioniert: „Mein Sohn und die Kinder meines Mannes in Norwegen verstehen sich besonders gut und leben miteinander eine Art Patchworkfamilie.“ Doch „mit Familie Kaiser gab es das in dieser Form nicht, da Roland ständig unterwegs ist“, so Schüte zu „t-online„.

Roland Kaiser zwischen Bühne und Familie

Schüte wurde in den 1980ern mit Serien wie „Die Schwarzwaldklinik“ bekannt. Von 1990 bis 1995 war sie mit Roland Kaiser verheiratet. Danach hatte sie zwei längere Beziehungen. Seit 2017 lebt sie mit dem norwegischen Reeder Petter K. zusammen, den sie 2019 heiratete.

++ auch interessant: Roland Kaiser: Nach einer Stunde ließen die Oberhausener ihren Gefühlen freien Lauf ++

Heute lebt das Paar in Oslo. Roland Kaiser hingegen bleibt dem Rampenlicht treu. Auch wenn sich seine Wege mit Schüte trennten, bleibt er Teil ihrer Familiengeschichte – als Vater ihres Sohnes und als Musiker, dessen Leben weiterhin „nur aus Auftritten“ zu bestehen scheint.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.