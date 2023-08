Vanessa Mai: Fans perplex – „Jetzt dreht sie völlig durch“

Wer erinnert sich noch an die Tanzeinlage von Britney Spears im Video zu „I Love Rock ‚N‘ Roll“? In knapper Lederklamotte räkelte sich die Sängerin damals auf einem Motorrad, tanzte lasziv auf dem Boden. Es scheint, als kenne auch Schlagerstar Vanessa Mai dieses Video. Denn das, was die „Jeans, T-Shirt und Freiheit“-Sängerin auf ihren Konzerten zeigt, weist doch unübersehbare Britney-Vibes auf.

Zwar nicht in Lack und Leder, dafür aber obenrum nur mit einem blauen BH bekleidet, räkelt sich Vanessa Mai zusammen mit ihrem Gitarristen auf der Bühne, lässt ihre langen Haare kreisen. Purer Rock ‚N‘ Roll eben. Den Fans jedenfalls gefällt die rockige Seite der Schlagersängerin.

Vanessa Mai lässt ihre Fans durchdrehen

„Vanessa Mai und ihre einzigartige Aura von einem Star, der immer populärer wird. Früher waren Schlagersängerinnen eher so der Typ Schwiegermüttertraum, heute sind Frauen wie Vanessa fast schon Anbetungspersönlichkeiten, die durch ihr Talent und Ausstrahlung der Traum so vieler Menschen ist. Junge Mädchen wollen so werden wie sie, für junge Frauen ist sie die Influencerin, die einem zeigt, was cool sein ausmacht und dann die vielen Männer, die in ihr die Traumfrau schlechthin sehen“, schreibt beispielsweise ein Follower bei Instagram.

Ein anderer ergänzt: „Anders kann es bei den anderen Weltstars auch nicht abgehen. Vanessa hat sie voll im Griff, supercool.“ Und ein Dritter scherzt: „Jetzt dreht sie völlig durch!“

Es sind Tanzeinlagen, die Vanessa Mai sicher auch bei ihrem großen Konzert in der Porsche-Arena in Stuttgart im kommenden Mai zeigen wird. Ein Konzert, auf das sie ganz besonders stolz ist. „Dieses Konzert bedeutet mir so viel! Es wird sehr besonders werden. 2 Tage nach meinem Geburtstag, in meiner Heimat, in der Porsche-Arena. Ihr wisst, warum diese Location besonders für mich ist. Gerade nach 2018 jetzt dort spielen zu dürfen, trägt so viel Symbolik in sich. Auch weil es 2023 keine Tour geben wird, freue ich mich so sehr auf diesen Abend mit euch. Es wird kein Konzert, es wird ein Event. Ein Abend, den wir nicht mehr vergessen werden.“