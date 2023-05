Vanessa Mai zeigt sich in ungewöhnlichem Outfit – Fans sind fassungslos! „Fehlen einem die Worte“

Aktuell könnte es für Vanessa Mai nicht besser laufen. Neben zahlreichen TV-Auftritten und Konzerten sieht man die Schlagersängerin hin und wieder auch auf den roten Teppichen der Welt. So auch am Donnerstagabend (18. Mai 2023), wo sie zwischen den verschiedensten Hollywoodstars über den Teppich der Filmfestspiele in Cannes flanierte.

Es ist einiges los in der Küstenstädt in Südfrankreich. Es stehen schließlich die 76. Filmfestspiele in Cannes auf dem Programm, wo die renommiertesten Schauspielerinnen und Schauspieler reihenweise aufschlagen. Von Natalie Portman über Johnny Depp bis hin zu Michael Douglas: Alle sind sie da. Und mitten drin ist ausgerechnet Schlagerstar Vanessa Mai.

Vanessa Mai strahlt bei Filmfestspielen

Viele mögen sich nun fragen, was die Sängerin dort macht. Schließlich hat sie nichts mit der Schauspielerei zu tun. Doch diese Frage beantwortet sich schnell, wenn man einen Blick auf den Instagramaccount der 31-Jährigen wirft. Denn dort protokolliert sie ihren Aufenthalt in Cannes ausführlich.

Vanessa Mai ist auf Einladung des Kosmetikherstellers „L’Oréal Paris“, der offizieller Partner der Filfestspiele ist, bei dem Event dabei. Das verrät sie auf einem ihrer aktuellen Beiträge. Zu diesem besonderen Anlass hat sich die „Wolkenfrei“-Sängerin selbstverständlich in Schale geworfen und überrascht mit einem ungewöhnlichen Look.

Vanessa Mai in eleganter Robe

So sehen sie ihre Fans eher selten. Denn auf der Bühne trägt Vanessa Mai gerne kurze und knappe Outfits oder entscheidet sich für einen lässigen Look. Und auch im Alltag würden die meisten ihren Style wohl eher als cool bezeichnen. Umso überraschender ist der Anblick der 31-Jährigen in ihrem bodenlangen, ausgestelleten Tüllkleid, welches die Schwiegertochter von Andrea Berg auf dem roten Teppich der Filmfestspiele trägt.

Die Follower der Sängerin sind jedenfalls hin und weg. „Wirklich schön. Da fehlen mir die Worte!“, kommentiert ein Fan. Ein Weiterer schreibt: „Wow. Was für ein Kleid und was für eine schöne Frau.“ Eins ist sicher: Ihre Anhänger würden sich bestimmt über mehr solcher Bilder in chicer Abendgardarobe freuen.