Vanessa Mai mit überraschendem Geständnis – „Ich mache das gar nicht“

Vanessa Mai geizt nicht mit ihren Reizen! Die Schlagersängerin weiß, wie sie ihren Körper für Fotos oder bei Konzerten in Szene setzen muss – und zeigt sich immer wieder in verführerischen Outfits und Posen.

Kein Wunder, schließlich trainiert die 31-Jährige auch fleißig für ihre Traumfigur. Doch am Rande der Glow hat sie jetzt verraten, dass der Eindruck manchmal täuschen kann.

Vanessa Mai gesteht: „Ich mache das gar nicht“

Wer so eine Figur hat, muss doch extrem viel Sport machen und permanent auf eine gesunde Ernährung achten, oder? Das könnte man zumindest denken, doch bei Vanessa Mai sei das nicht die Realität, wie sie „Bild“ auf der Glow in Hamburg verraten hat. „Es denken alle immer, dass ich so viel Sport mache, aber ich mache das gar nicht“, sagte die 31-Jährige.

Sie habe Phasen, in denen sie extrem sportlich und ernährungsbewusst unterwegs sei. Kein Wunder also, dass die Sängerin sogar ihr eigenes Fitnessprogramm hat. Allerdings gehe es der 31-Jährigen beim Training nicht rein um die Körperform. Die sei ein schöner Nebeneffekt, wie sie in der Vergangenheit in einem Interview mit „Women’s Health“ erklärte. Doch vorrangig gehe es ihr um ihre Gesundheit – und um den Spaßfaktor!

Vanessa Mai mit geheimnisvoller Ankündigung

Wer jetzt allerdings glaubt, dass Vanessa Mai Tage ohne Training nicht kenne, der irrt. Auch die 31-Jährige lege mal Sportpausen ein, wie sie gegenüber „Bild“ sagt. Sie habe auch mal Phasen „in denen ich drei Monate mal gar nichts mache und wirklich esse und mal keine Lust habe, Sport zu machen.“

Manchmal schwirren einem schließlich auch andere Dinge im Kopf herum. Aktuell scheint Vanessa Mai auch wieder etwas Neues ausgetüftelt zu haben. Das zumindest verspricht ihr neuster Instagram-Post. Auf den Bildern sitzt sie in einem knappen gelb-karierten Kleid auf einer Treppe und blickt verführerisch in die Kamera. Dazu schreibt sie: „Nächste Woche kommt was extrem Tolles…“ Man darf also gespannt sein.