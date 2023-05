Vanessa Mai sorgt mit neuem Bild für verwirrte Fans – „Erst gar nicht erkannt“

Besser könnte es für Sängerin Vanessa Mai gerade nicht laufen. Nach ihrem „Wolkenfrei“-Comeback, zahlreichen TV-Auftritten und Konzerten, ziert die 31-Jährige nun auch das Cover der Frauenzeitschrift „Glamour“. Und sie ist dabei nicht alleine.

Denn neben Vanessa Mai sind auch ihre Kollegin und Sängerin Elif, sowie DSDS-Jurorin Katja Krasavice auf dem Cover zu sehen. Die geballte Frauenpower kommt bei vielen Fans sehr gut an. Doch einige sind bei diesem Anblick dann doch etwas verwirrt.

Vanessa Mai im durchsichtigen Paillettenkleid

Das Bild der drei Musikerinnen schreit förmlich nach Frauenpower. Während Elif in einem schwarzen engem Kleid glänzt, posiert Katja Krasavice in einem bauchfreien Zweiteiler und XXL-Krallen in der Mitte des Covers. Ganz rechts sieht man Vanessa Mai in einem natürlicheren Look und durchsichtigem Paillettenkleid.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn jede von ihnen in einem anderen Genre zu Hause ist, halten sie zusammen. Genau das ist auch die Message hinter diesem Foto. „Frauen vereint“ steht dick auf dem Titelblatt der Zeitschrift. Während einige Fans völlig begeistert sind, haben andere hingegen viele Fragezeichen im Gesicht.

Fans von Vanessa Mai haben nur eine Frage

Nachdem Vanessa Mai dieses Foto auf Instagram teilt, sind einige ihrer Millionen Follower extrem verwirrt. Denn sie erkennen ihr Idol nicht wieder:

„Sieht gar nicht aus wie Vanessa!“

„Habe mich verdammt lange gefragt wer das ganz rechts ist.“

„Habe Vanessa erst gar nicht erkannt.“

„Hat man beim Gesicht von Vanessa Fotoshop benutzt? Sie sieht ja komplett anders aus.“

Mehr News:

Neulich wandte sich Vanessa Mai mit einer ernsten Botschaft an ihre Fans auf Instagram. Die Schwiegertochter von Andrea Berg spricht über gesundheitliche Probleme ihrerseits. „Bei mir wurde eine Veränderung am Gewebe festgestellt – am Gebärmutterhals“, gesteht sie.