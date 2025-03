Vanessa Mai macht waghalsige Aktion im Bikini – „Hab schon Schmerzen beim Zuschauen“

Sie ist die unangefochtene Schlagerprinzessin und begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer authentischen Art. Ob als Chartstürmerin mit ihrem neuen Hit „Von London nach New York“ oder als ehemalige Jurorin bei „DSDS“ – Vanessa Mai ist ein echtes Allround-Talent.

Doch selbst ein gefeierter Schlagerstar braucht mal eine Pause. Das dachte sich auch die 32-Jährige und verabschiedete sich kurzerhand auf die Malediven. Aber von Füße hochlegen kann keine Rede sein, denn Vanessa Mai sorgt selbst im Urlaub für Action und bringt ihre Fans mit einer waghalsigen Aktion auf Instagram zum Staunen.

Vanessa Mai: Waghalsige Aktion im Bikini

Dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Netz alle Blicke auf sich zieht, beweist die Sängerin eindrucksvoll: Satte 1,2 Millionen Menschen folgen Vanessa Mai auf Instagram – und die werden aktuell bestens unterhalten! Denn die Sängerin gönnt sich auf den Malediven eine wohlverdiente Auszeit, mit allem, was da so dazugehört: Spaziergänge am Strand, Spa und Luxus-Dinner. Und auch für das perfekte Foto auf Instagram gibt Mai alles. Dafür klettert sie sogar im Bikini auf eine Palme hoch!

Ja, richtig gehört! Ein aktuelles Bild zeigt die Schlagersängerin tatsächlich lässig auf einer Palme über dem Meer liegen. Aber die Fans bekommen nun die harte Realität zu Gesicht und wissen: Die Kletter-Aktion war ganz schön waghalsig!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vanessa Mai: Fans reagieren sofort

Vanessa Mai teilt glatt mal ein Behind-the-scenes-Video, wie sie es auf die Palme geschafft hat – und das war leichter gesagt, als getan! „Ich bin froh, dass das Foto was geworden ist und ich nicht umsonst hoch bin. Ich hab’s mir einfacher vorgestellt“, schreibt die Sängerin zu dem Clip, der ihre Fans zum Staunen bringt.

+++Vanessa Mai verkündet es selbst – „Das musste ich ändern“+++

Denn während das fertige Foto lässig und perfekt aussieht, die Realität sieht etwas anders aus: Fluchend und mit vollem Körpereinsatz kämpft sich die Sängerin lediglich im Bikini bekleidet die Palme hoch.

Das bleibt auch von Promi-Kollegen nicht unkommentiert!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Promi-News:

TV-Ikone Daniela Katzenberger schreibt neidisch: „Gott, ich will auch.“ Ein Fan hingegen kommentiert: „Hab schon Schmerzen beim Zuschauen.“ Bereits vorher hatten sich viele das Video zum Foto gewünscht und jetzt wissen alle: Vanessa Mai gibt wirklich alles für den perfekten Instagram-Moment!