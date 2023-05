Vanessa Mai: Dramatische Worte an ihre Fans – „Veränderung im Gewebe“

Es war eine Instagram-Story, die man beinahe einfach so weggewischt hätte. Schließlich hatte Schlager-Star Vanessa Mai sie mit dem Hinweis „Anzeige“ gekennzeichnet. Doch das Anliegen der 31-Jährigen war viel wichtiger, als es zunächst schien – und auch viel persönlicher.

Denn Vanessa Mai machte in dem kurzen Clip nicht nur auf die Wichtigkeit von Krebs-Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam. Vielmehr sprach sie erstmals öffentlich über ihre eigene Krankheitsgeschichte. Und das ging ihr noch immer ziemlich nah.

Vanessa Mai: Veränderung am Gebärmutterhals

Es war das erste Mal, dass Vanessa Mai in der Öffentlichkeit darüber sprach: Mit ernster Stimme verkündete sie in ihrer Story die ganze dramatische Geschichte: „Bei mir wurde eine Veränderung am Gewebe festgestellt – am Gebärmutterhals.“ Die Gewebeveränderung sei derart fortgeschritten gewesen, dass sie entfernt werden musste.

Sorgen müssten sich Fans allerdings nicht machen. „Es ist alles gut gegangen, ich hatte eine Wahnsinns-Frauenärztin“, erklärte die Schlagersängerin über den Eingriff, der bereits zwei Jahre zurückliegt.

Vanessa Mai: Ich hatte Glück im Unglück

Der zweite Faktor, der dafür gesorgt habe, das sie am Ende „Glück im Unglück“ gehabt hatte, sei gewesen, dass sie stets zur Krebsvorsorge gegangen sei. So sei die Veränderung frühzeitig entdeckt worden und konnte behandelt werden, erklärt die ehemalige DSDS-Jurorin.

Vanessa Mai erklärte auf Instagram weiter: „Es erkranken jedes Jahr eine halbe Million Menschen an Krebs, die Heilungschancen sind höher, wenn man es frühzeitig erkennt.“ Damit rief sie ihre Fans dazu auf, sich ebenfalls regelmäßig untersuchen zu lassen, um so wie sie selbst noch einmal mit dem Schrecken davon zu kommen.