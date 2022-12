Vanessa Mai: Seit fünf Jahren glücklich verheiratet – das ist ihr Geheimnis

Gerade in der Öffentlichkeit sieht man immer wieder zahlreiche Beziehungen zerbrechen. Vermeintliche Traumpaare geben nach Jahren ihr Liebes-Aus bekannt – ja, wir sehen euch an, Brad und Angelina. Auch Schlagerstar Vanessa Mai hat bereits offen über ihre Ehe-Krise gesprochen.

Zwischen der Sängerin und ihrem Ehemann Andreas Ferber soll es schon häufiger zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Nun offenbart Vanessa Mai, wie sie es nach fünf Jahren Ehe dennoch schaffen, ein glückliches Liebesleben zu führen.

In der Ehe von Vanessa Mai werden auch die unbequemen Dinge angesprochen

Rund ein Drittel ihrer Lebenszeit hat Vanessa (30) an der Seite ihres Managers Andreas Ferber verbracht. Die beiden sind laut eigenen Angaben seit Mai 2013 ein Paar. Kennengelernt haben sich die Turteltauben bereits 2012 in einem Club in der Nähe von Stuttgart, wie die Sängerin gegenüber „Bild“ verrät.

„Andreas ist mein Seelenmensch geworden. Wir sind ein Liebespaar, das nicht einfach so nebeneinanderher lebt. Wir reden viel, diskutieren, haben keine Geheimnisse voreinander“, schwärmt sie im Interview 2016 von ihrem Freund. Ein Jahr später findet ihre Hochzeit auf Mallorca statt.

Dass Vanessa und Andreas viel miteinander diskutieren, haben die Fans der Schlagersängerin kürzlich hautnah miterlebt. In ihrer SWR-Doku „Mai Time is Now“ kommt es sogar vor laufender Kamera zu hitzigen Wortgefechten. So ranzt Andreas seine Künstlerin und Ehefrau beispielsweise an: „Du kannst deinen Scheiß bald auch selber machen, wenn du dich so verhältst!“

Vanessa Mai offen: „Musste Andreas zu seinem Glück zwingen“

Was nach einem heftigen Streit klingt, beschreibt Vanessa Mai als „eine wunderbare Symbiose“. Demnach würden sich die beiden perfekt ergänzen. „Was ich nicht habe, hat er – und umgekehrt. Andreas ist der Mensch, der mich mittlerweile am besten kennt und versteht. Ich muss ihm nichts erklären. Er versteht mich blind. Mit meinem Mann habe ich den Jackpot gewonnen“, erzählt sie im „Bunte“-Interview. Dass sie und ihr Partner nach all den Jahren dennoch weiterhin auf Wolke sieben schweben, überrasche selbst ihre Familien.

Inzwischen verbringen Vanessa Mai und der Stiefsohn von Andrea Berg 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen. Und das, um genau zu sein, schon seit dem Beginn ihrer Beziehung. „Am Anfang musste ich Andreas allerdings ein bisschen zu seinem Glück zwingen. Da dachte er wahrscheinlich still bei sich: Was klebt mir die Vanessa jetzt eigentlich ständig am Hintern? Am Anfang war ich wirklich extrem aufdringlich“, erinnert sich die 30-Jährige.

Als Rezept für eine langjährige und vor allem glückliche Beziehung nennt Vanessa Mai vor allem eins: „Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit!“ Demnach würden sie und Andreas stets offen kommunizieren. Bevor sie einen Streitpunkt verdrängen und einfach herunterschlucken, suchen die Eheleute lieber das Gespräch und lösen das Problem im Kern. „Wir sind immer sehr ehrlich und offen miteinander“, betont sie gegenüber „Bunte“.