Deutsches Mädchen (9) ertrinkt im Island-Urlaub – Familie muss alles mitansehen

Eine Neunjährige war am Wochenende mit ihrem Vater und ihrer Schwester im Island-Urlaub an der Südküste des Landes. Die deutsche Familie ging am beliebten Strand Reynisfjara ins Wasser, als eine große Welle alle drei traf.

Das Mädchen sollte den Badeausflug jedoch nicht überleben. Sie ertrank in den Fluten – und sie ist nicht die erste, die an dieser Stelle ihr Leben verlor. Dort wird immer wieder vor gefährlichen Wellen gewarnt.

Mädchen aus Deutschland ertrinkt im Island-Urlaub

Die Familie ging am Samstag (2. August) am Strand Reynisfjara in Island ins Wasser. Der Vater und seine zwei Töchter wurden dabei von einer großen Welle erfasst. Bis auf die Neunjährige konnten sich die beiden anderen selbst retten. Das Mädchen ertrank jedoch.

Ein Hubschrauber der Küstenwache hatte noch zwei Stunden lang nach der deutschen Touristin gesucht und sie schließlich leblos im Wasser entdeckt, wie der isländische Rundfunksender RÚV berichtete. Sie kam zwar noch ins Krankenhaus, dort konnten die Ärzte jedoch lediglich ihren Tod feststellen.

Strand stellt große Gefahr im Island-Urlaub dar

Der Strand Reynisfjara gehört zu den beliebtesten Ausflugsorten an der Südküste Islands. Das Unglück vom Wochenende ist allerdings längst nicht das erste, das sich hier ereignet hat. Immer wieder brechen hier gefährlich hohe Wellen.

Touristen und Einheimische werden vor ihrer tödlichen Gewalt gewarnt – auch mittels eindeutiger Beschilderung. Dennoch kommt es zu teils tödlichen Unglücken wie diesem. Die Neunjährige ist nicht die erste, die ihr Leben im Nordatlantik verloren hat. (mit dpa)