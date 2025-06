Strenges Verbot beim „Fernsehgarten“: ZDF-Regel lässt Fans wüten – „Geht gar nicht“

Die „Fernsehgarten“-Saison ist wieder im vollen Gange und Moderatorin Andrea Kiewel hat seit Anfang Mai wieder einige Stars und Sternchen auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßen dürfen.

Einer ihrer Gäste hat nach der ZDF-Sendung ein Bild aus dem Backstage-Bereich gepostet. Es macht einige „Fernsehgarten“-Fans sauer.

Strenges Verbot beim „Fernsehgarten“

Sänger Micha von der Rampe lehnt in einem Facebook-Beitrag auf dem Gelände in Mainz neben einem Schild. Darauf steht großgeschrieben: „100% Spaß mit 0% Alkohol.“ Obendrauf ist eine Alkoholflasche abgebildet, die durchgestrichen ist.

Einige Fans sind verwirrt, schließlich sieht man im TV doch öfter mal den einen oder anderen Gast mit einem Glas Bier und Co. in der Hand im „Fernsehgarten“ sitzen.

„Gibt’s jetzt Alkoholverbot im Fernsehgarten?“, fragt ein Fan. Ein anderer: „Typisch ZDF Alkoholfreier Wein und Gläser sind auch nicht gestattet. Klar, was erwartet man von denen.“ Oder: „Das geht nicht.“

„Fernsehgarten“-Regel: ZDF reagiert

Wir fragten beim ZDF „Fernsehgarten“ nach, was es wirklich mit dem Schild auf sich hat. Eine Pressesprecherin erklärt gegenüber dieser Redaktion:

„Während der regulären Sendungen wird neben alkoholfreien Erfrischungsgetränken an volljährige Personen auch Bier, Wein oder Bowle ausgeschenkt. Bei der Mallorca-, Oktoberfest- und SchlagerDARTen-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ wird seit 2022 jedoch kein Alkohol ausgeschenkt. Dies gilt sowohl für die Zuschauer als auch die Künstler.“

Am Tag des geposteten Bildes stand der „Fernsehgarten“ ganz im Zeichen des Mottos „SchlagerDARTen“. Unter dem Motto wird die Sportart Darts mit einer Schlagerparty verbunden – laut dem ZDF entsprechend also ganz ohne Alkohol.

Am kommenden Sonntag (8. Juni) darf aber wieder fleißig Bier, Wein und Co. bestellt werden. Dann lautet das Motto „Vintage Flohmarkt“. Mit dabei sind unter anderem Stars wie Susan Sideropoulos, Jimmy Kelly & The Streetorchestra, Florian Künstler, Joey Heindle, Sarah Zucker, Brings, Pia-Sophie und Daniel Lopes.