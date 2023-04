Vanessa Mai: Brutale Schmerzen – die Schreie sind kaum auszuhalten

Es war aber auch eine wahrlich fiese Aktion. Wer erinnert sich noch? Im vergangenen Dezember tauchte ein Video von Schlagerstar Vanessa Mai und ihrem Stylisten auf. Hatte sich Vanessa im Backstage-Bereich der TV-Show „Ein Herz für Kinder“ gerade noch nett unterhalten, schlich sich plötzlich ihr Stylist von hinten an sie heran und zog ihr die weiße Hose herunter.

Nicht gerade die feine englische Art, die der Stylist von Vanessa Mai da fährt. Wenig überraschend, dass die Schlagersängerin das nicht auf sich sitzen lassen konnte und zum Konter ausholte. Zu einem – zugegeben – sehr schmerzhaften Konter.

Vanessa Mai rächt sich an ihrem Stylisten

So veröffentlichte Vanessa Mai nun ein Video auf der Social-Media-Plattform „TikTok“ und zeigte darin ihre erbarmungslose Rache. So musste sich der doch recht behaarte Kollege einem Waxing unterziehen. Am Bauch und am Rücken musste der gute Mann Haare lassen und schrie dabei lauthals vor Schmerz.

Besonders schlimm: Ein Waxing-Streifen blieb an den langen Brusthaaren des Stylisten hängen, musste doppelt abgerissen werden. Allein der Gedanke dürfte bei vielen Zuschauern Albträume auslösen.

„Das tut mir ja schon beim Anschauen weh“

Die Fans jedoch zeigten in den Kommentaren unter dem Video ihre ganze Schadenfreude. „Ich habe mich totgelacht. So lustig“, heißt es da beispielsweise. Ein anderer Fan schreibt: „Uhhh, das tut mir ja schon beim Anschauen weh, aber da muss er durch.“ Während eine dritte Anhängerin auf den pädagogischen Effekt setzt. „Autsch, ich glaube in Zukunft überlegt er sich genau, was er tut.“ Unterdessen schreibt ein Vierter: „Haha, Rache ist süß. Es hat dir offensichtlich Spaß gemacht.“

Doch auch die Sorge um eine etwaige Retourkutsche auf die Retourkutsche macht sich bei den Fans breit. „Hoffen wir mal, dass Konstanz dir nicht nochmal die Hosen runterzieht", schreibt ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Und er wird sich rächen. Und das Mai-Team sitzt schon an den nächsten Ideen."