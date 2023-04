Vanessa Mai warnt ihre Fans: „Könnte emotional werden“

Es ist eine Achterbahn der Gefühle, die Vanessa Mai seit einiger Zeit fährt. Nachdem sie 2019 ihre Tour aufgrund von körperlicher und psychischer Erschöpfung absagen musste, blieb es lange ruhig um die Sängerin. Ihre ARD-Doku, „Mai Time is now“ zeigte 2022 den Tiefpunkt ihrer Karriere und wie schnell der Traum vom Leben auf der Bühne ausgeträumt sein kann.

Im selben Jahr feierte sie bei Giovanni Zarrella dann ihr Comeback und kündigte anschließend auch die Rückkehr von „Wolkenfrei“ an. 2023 löste sie ihr Versprechen dann ein. Seitdem ist von Karriere-Ende keine Rede mehr. Während diese Tränen erst einmal alle geweint wurden, gibt es jetzt etwas anderes, das Vanessa Mai ganz emotional werden lässt.

Vanessa Mai spricht Warnung aus

In ihrer Instagramstory veröffentlicht sie am Donnerstag (13. April) ein ganz besonderes Video. Dazu schreibt sie in eindringlichen Worten: „Kleine Warnung, das Video könnte emotional werden. So ging es mir zumindest.“

Die Videosequenz zeigt ungewöhnliche Bilder. Normalerweise veröffentlicht Vanessa Mai vorzugsweise Fotos von sich selbst auf ihrem Instagram-Kanal. Diesmal ist es ein kleiner Junge, der zu sehen ist. Die Aufnahmen zeigen, wie er aus einer Reihe von Fotos eins von Vanessa Mai und ihrem Mann Andreas Ferber aussucht. Dazu schreibt die Sängerin: „Andreas‘ und mein Patenkind. Es hat sich uns anhand eines Fotos ausgesucht und ich freue mich sehr, ihn ab sofort ein kleines bisschen unterstützen zu dürfen.“

Patenkind entscheidet sich für Vanessa und Andreas

Vanessa Mai und ihr Mann haben zwar keine eigenen Kinder, sich aber jetzt anscheinend für eine Kinderpatenschaft entschieden. Dabei sucht sich das Kind selbst seine Paten aus. Die können dann in Form von Geldspenden dem Kind zu einem besseren Leben verhelfen.

Mehr News:

Ein Thema, das der Sängerin anscheinend besonders nah geht und für Gänsehaut sorgt. Denn im Anschluss an besagtes Video hat Vanessa Mai auch den Steckbrief, den der Junge für seine neuen Paten geschrieben hat, veröffentlicht. Hier verrät er, was ihn glücklich macht. Seine Antwort: „Reis zu essen.“ Damit dürfte klar sein, die Unterstützung der beiden kommt genau richtig.