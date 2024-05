„The Masked Singer“-Überraschung: Ausgeschiedener Kandidat im Finale wieder dabei

Sie wollte den Frühling bringen, musste aber kurz vor dem Sommer ausscheiden. Am vergangenen Samstag musste sich „Elgonia“ bei „The Masked Singer“ verabschieden. Bis ins Halbfinale hatte sich das wunderbare Wesen gesungen, dann jedoch war Schluss. Und so durften sich die ProSieben-Zuschauer wieder einmal über eine Enttarnung freuen.

„No Angels“-Star Nadja Benaissa hatte sich unter der Maske versteckt. Im Interview nach der Show ließ die ehemalige Castingshow-Kandidatin ihren Gefühlen freien Lauf.

„The Masked Singer“-Überraschung

„Natürlich wäre ich auch gerne weitergekommen“, so Nadja offen, die seit 24 Jahren bereits auf der Bühne steht. Trotzdem sei „The Masked Singer“ etwas Besonderes. „Ich muss sagen, es war immer ein großer Traum von mir, hier bei ‚The Masked Singer‘ dabei sein zu dürfen“, so Benaissa.

Ein Traum sei wahr geworden, so der „No Angels“-Star. Zudem sei es etwas ganz anderes, mit einem Kostüm auf der Bühne zu stehen. „Man sieht nicht so richtig, man kann nicht so richtig atmen am Anfang und weiß gar nicht, wie man sich bewegen soll“, so die Sängerin sichtlich stolz.

