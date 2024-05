„The Masked Singer“: Vanessa Mai verrät Skurriles: „Ich habe Giovanni noch gerochen“

Die Spannung steigt jede Woche bei „The Masked Singer“ 2024, und die Fans der Show fiebern mit, wenn es wieder heißt: Maske ab!

In der vierten Folge am vergangenen Samstagabend (27. April) überraschte Vanessa Mai das Publikum als das faszinierende texanische Mysterium und legte eine atemberaubende Performance hin. Nachdem sie ihre Maske fallen ließ, verriet sie im ersten Interview mit der „ProSieben Aftershow“, wie sie diese besondere Zeit erlebt hat.

„The Masked Singer“: Bühnenfeuerwerk mit Vanessa Mai

Die Show vom Samstagabend (27. April) wurde zum wilden Ritt: Vanessa Mai als Wechselmaske des Mysteriums fesselte die Zuschauer mit „Texas Hold’em“ von Beyoncé und bewies einmal mehr ihr Talent. Palina Rojinski, das Ratefuchs-Ass, schnupperte den Erfolg und verknüpfte geschickt das Indiz „wolkenlos“ mit Vanessas Nachnamen. Ihre professionelle Darbietung ließ keinen Zweifel offen: Hier steht eine echte Künstlerin auf der Bühne.

Im Gespräch in der „Aftershow“ von ProSieben spricht Vanessa Mai über ihre Erfahrungen: „Ich habe so viel Respekt vor allen, die nicht beruflich singen und dennoch hier stehen.“ Sie schwärmt vom Teamgeist hinter der Bühne und wie aus dem „The Masked Singer“-Team eine Familie geworden ist. „Da steckt so viel Liebe und Leidenschaft hinter!“, so Vanessa. Vor Vanessa Mai waren bereits Größen wie Opernstar Rolando Villazón, Sängerin Stefanie Heinzmann und der charmante Giovanni Zarrella Teil des Mysteriums.

Trotz sorgfältiger Reinigung des Kostüms ließ sich Vanessa ein Späßchen nicht nehmen. „Ich habe Giovanni noch gerochen“, so die Sängerin schmunzelnd.

Wer wird wohl als Nächstes die Bühne von „The Masked Singer“ erobern? Die Show, die immer wieder für Überraschungen gut ist, kannst du weiterhin samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn verfolgen.