ProSieben enthüllt nach „The Masked Singer“ brisante Neuigkeiten

Es enthüllen sich nicht nur die Stars unter ihren Kostümen: Nach vier spannenden Folgen kann ProSieben nämlich ein erstes Fazit für die aktuelle Staffel von „The Masked Singer“ ziehen.

Die Primetime-Show am Samstagabend (27. April) markierte das Ende des ersten Monats der neuen Staffel, die durchaus als stabil bezeichnet werden kann.

ProSieben setzt mit „The Masked Singer“ klares Zeichen

Der Startschuss fiel in Unterföhring laut den Zahlen von Quotenmeter.de vor 1,46 Millionen Zuschauern – ein beachtlicher Auftakt. Doch schon die zweite Folge musste mit 1,23 Millionen Zuschauern einen Dämpfer hinnehmen. Die dritte Ausgabe fand ihren Weg zurück in die Erfolgsspur und lockte 1,38 Millionen TV-Zuschauer vor die Bildschirme.

Die vierte Folge blieb mit 1,24 Millionen Zuschauern leicht hinter den Erwartungen zurück. Trotz dieser Schwankungen konnte die Show zwei Marktanteile über 6 Prozent und – mit den zuletzt erreichten 5,9 Prozent – zwei weitere Werte knapp darunter verbuchen.

Auch bei der jüngeren, werberelevanten Zielgruppe zeichnet sich ein ähnliches Bild. Nach einem Start mit 0,67 Millionen sank die Zahl der Umworbenen auf 0,48 Millionen in der zweiten Folge, stieg in der dritten Folge auf 0,55 Millionen und fiel in der gestrigen Sendung leicht auf 0,49 Millionen. Interessanterweise verbesserte sich der Marktanteil in der Zielgruppe trotz geringerer Reichweite von 11,8 auf 12,0 Prozent.

ProSieben kann sich somit über konsequent zweistellige Marktanteile an jedem Ausstrahlungsabend freuen. Abseits der Primetime erlebte ProSieben einen gemischten Samstag.

Eine morgendliche Folge von „Die Simpsons“ um 11:55 Uhr erreichte 0,23 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,2 Prozent, wobei ein Marktanteil von 12,9 Prozent bei 0,16 Millionen werberelevanten Zuschauern ein Highlight darstellt.

Sportlich setzte der Sender mit der Übertragung des „Porsche Carrera Cup Deutschland“ ab 13 Uhr fort, die Vorberichte zogen 0,25 Millionen Zuschauer an, davon 0,11 Millionen aus der Zielgruppe, was Marktanteilen von 3,7 und 7,3 Prozent entspricht.