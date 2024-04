„Die Simpsons“: Ende einer Ära – Kultfigur stirbt nach 35 Jahren

Sie sind auf der gesamten Welt bekannt: „Die Simpsons“ haben absoluten Kult-Status erreicht. Die US-amerikanische Produktion ist die am längsten laufende US-Zeichentrick- und Primetimeserie jemals. Auch hierzulande sieht man die Folgen beim Privatsender ProSieben. Doch Fans der Show erreicht nun eine traurige Nachricht – sie müssen nach 35 Jahren Abschied nehmen.

„Die Simpsons“: Macher lassen Figur sterben

Seit 1989 flimmern die „Die Simpsons“ über die Bildschirme und haben mittlerweile 35 Staffeln produziert. Über die Jahre haben sich da natürlich einige Änderungen aufgetan. Sowohl Figuren als auch Sprecher sind mit der Zeit verstorben und somit aus der Serie ausgeschieden.

Nun müssen die Zuschauer erneut Abschied nehmen. Die Figur, die von der Produktion „getötet“ wurde, galt dabei als absolute Kult-Charakter von „Die Simpsons“. Seit Staffel eins feierten ihn die Fans – nun müssen sie für immer von ihm Abschied nehmen.

„Die Simpsons“: Serie ab sofort ohne IHN

Die Rede ist von der Figur Larry Dalrymple. Dieser war als Saufkumpane von Homer Simpson regelmäßig als Stammgast der Kneipe „Moe’s Tavern“ zu sehen. Doch damit ist jetzt Schluss. Warum die Produktion Larry hat sterben lassen, ist bislang nicht bekannt. Seinen Tod sehen die Zuschauer in der Episode 765 „Cremains of the Day“.

In den sozialen Netzwerken macht sich Fassungslosigkeit unter den Fans breit. Schließlich hat niemand damit gerechnet, dass Larry plötzlich aus der Serie verschwindet. „Ich kann nicht glauben, dass sie Larry Dalrymple gestern Abend bei den ‚Simpsons‘ getötet haben“, schreibt ein X-User entsetzt.