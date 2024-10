Dortmund: Traditionsgeschäft schließt nach 60 Jahren – es ist das Ende einer Ära

Derzeit geht die Schließungswelle in Dortmund um. Gerade erst musste ein Kult-Lokal sowie ein weiteres Traditionsgeschäft in Dortmund schließen und nun folgt die nächste schlechte Nachricht: Auch ein Einrichtungshaus hat es getroffen. Und das nach 60 Jahren – das Ende einer Ära!

„Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe – Alles muss raus“ steht auf den Zetteln in den Fenstern des alteingesessenen Möbelhauses. Die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen seien Grund für die Schließung des Unternehmens – auch als Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges, wie „Ruhr24“ berichtet.

Dortmunder Traditionsgeschäft schließt nach über 60 Jahren

Der Orientteppich-Experte mit dem angeschlossenen Einrichtungshaus „Azad“ befindet sich direkt am Hansaplatz in Dortmund. Auf rund 7. 000 Quadratmetern konnten Kunden hier 60 Jahre lang Teppiche, Möbel und Wohnaccessoires shoppen. „Azad“ hat dabei ein wahres Monopol geschaffen. Doch nun ist’s vorbei mit dem Traditionsgeschäft. Wer nun an dem imposanten Gebäude vorbeiläuft, kann die Hinweise auf die Schließung nicht mehr übersehen.

Doch nicht nur die wirtschaftliche Lage sei Grund für die Schließung von „Azad“. Auch das immer schlechter werdende Image der Innenstadt in Dortmund fordert seinen Tribut. Dazu kommt der wachstumsstarke Onlinehandel, der schon so manches Traditionsgeschäft in den Ruin getrieben hat. Es sei das „Ende einer Ära“, trauert Familie Azad in einem schriftlichen Statement.

Das Ende von „Azad“

Die Klebeplakate und Infoschreiben an der Brauhausstraße in Dortmund kündigen eine Rabattaktion an. Auch auf der Homepage heißt es „Total Ausverkauf – Alles um 70 Prozent reduziert“.

Es steht noch nicht fest, wann das Einrichtungsgeschäft in Dortmund schließen wird. „Azad“ ist derzeit noch montags bis freitags zwischen 09 und 19 Uhr sowie samstags zwischen 09 und 18 Uhr geöffnet.