Dortmund: Beliebte Veranstaltung kehrt zurück in die Stadt – darauf haben viele gewartet

Die Messe Dortmund freut sich über die Rückkehr einer beliebten Veranstaltung. Auch in diesem Jahr sind wieder große Stars dabei, viele Künstler und auch das ein oder andere Unbekannte gibt es zu entdecken. Das alles bei der German Film und Comic Con 2024.

Im Dezember findet die Winterausgabe ihren Platz in den Dortmunder Westfalenhallen. Wer alles dabei sein wird, Ticketpreise, Öffnungszeiten und alles weitere erfährst du hier.

Dortmund holt German Film und Comic Con zurück

Am Wochenende vom 7. bis 8. Dezember kehrt die Comic Con zurück in die Westfalenhallen Dortmunds. Am Samstag öffnen die Türen von 10.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag endet die Veranstaltung bereits um 17.00 Uhr. Kinder bis 11 Jahre können in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos rein, der Erwachsene muss nach aktuellem Stand (18. Oktober) 51,21 Euro pro Tagesticket zahlen. Wer erst um 14.00 Uhr kommt, zahlt auch nur noch knapp die Hälfte (26,35 Euro) und Fast Lane Tickets kosten 100,98 Euro.

Zu sehen gibt es hier auf jeden Fall jede Menge. Auf der German Comic Con kannst du nicht nur Künstler, Comic-Zeichner und Cosplayern begegnen, sondern dich auch ins Shopping-Getümmel stürzen oder deinen größten Stars begegnen.

Dortmund holt Welt-Stars ins Ruhrgebiet

Die Film und Comic Con hat sich auch 2024 nicht lumpen lassen und ein paar der bekanntesten Stars aus der Film- und Seriengeschichte der letzten Jahre geladen. Mit dabei sind zum Beispiel drei der bekannten vier Hobbits aus „Der Herr der Ringe“: Elijah Wood (Frodo Beutlin), Billy Boyd (Pippin) und Dominic Monaghan (Merry). Sean Astin alias Sam musste leider absagen.

Nachdem im vergangenen Jahr Tom Felton (Draco Malfoy) zu Gast war, wird 2024 Bonnie Wright (Ginny Weasley) das „Harry Potter“-Universum vertreten. Und auch aus dem Marvel-Verse sind Haley Atwell (Peggy Carter) und Tom Welling (Clark Kent, Superman) aus “Smallville” mit dabei.

Nicht zuletzt werden auch drei bekannte Charaktere rund um den Wikinger Ragnar Lothbrok aus der Serie „Vikings“ bei dem Dortmunder Event vertreten sein. So sein Freund „Floki“ (gespielt von Gustaf Skarsgård), einer seiner Söhne „Ivar“ (gespielt von Alex Høgh Andersen) und der einzige Christ, der Ragnar das Christentum nahegebracht hat: „Athelstan“ (George Blagden), auch bekannt aus „Les Misérables“.

Und das ist noch längst nicht alles. Neben X-Faktor-Moderator Jonathan Frakes werden noch zahlreiche Schauspieler von „Sons of Anarchy“, „Once upon a time“, „Police Academy“, „Teen Wolf“, „Nightmare on Elm Street“ und weiteren Film- und Serien-Universen dabei sein. Dazu Synchronsprecher, Cosplayer etc. Wer ein Autogramm oder ein Foto haben will, muss dafür vorher ein Ticket kaufen.