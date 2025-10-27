Die schönsten Thermen und Saunen im Ruhrgebiet: Die 7 besten Adressen zur Entspannung

Wenn man viel zu tun hat oder es im Winter mal richtig ungemütlich ist, kann der Besuch einer Therme im Ruhrgebiet für Entspannung sorgen. Doch nicht alle Thermalbäder haben die gleiche Ausstattung. Du legst Wert auf Solebecken, Saunagarten, Wellenbecken oder eine Salzgrotte? Bei uns erfährst du, welche Thermen im Ruhrgebiet sich für dich am besten eignen.

Ob Essen, Dortmund, Gelsenkirchen oder Umgebung – wir haben die Thermen im Ruhrgebiet für dich gecheckt. Welche Thermen haben das beste Angebot? Worauf du dich bei der Körperkultur in den einzelnen Thermen einstellen solltest, findest du bei uns. Hier kriegst du die Infos zu den schönsten Thermen im Ruhrgebiet.

Niederrhein Therme Duisburg

Foto: Niederrhein-Therme

Duisburg hat eine der schönsten Thermen im Ruhrgebiet: Die Niederrhein-Therme befindet sich im Herzen des Revierparks Mattlerbusch. Sie verfügt über eine Saunalandschaft mit 14 verschiedenen Saunen und einem Dampfbad. Hier sollte jeder einen guten Aufguss für sich finden. Abkühlung findest du bei eine, Abenteuerduschgang. Dazu kommt noch ein Saunagarten mit einem Tauchbecken. Zur Entspannung laden der Ruheraum, der „Raum der Stille“ oder der Palmgarten ein. In der Sauna musst du deine Badekleidung ausziehen, kannst dir aber einen Bademantel oder ein Handtuch umbinden.

Die Niederrhein-Therme verfügt über ein 32 Grad warmes Solebecken im Innen- und Außenbereich. Es gibt auch eine Gegenstromanlage, Massagedüsen und einen Whirlpool. Außerdem befindet sich auf dem Gelände des Thermalbads auch noch eine Salzgrotte, die du für einen Aufpreis von 5 Euro dazu buchen kannst. Auch Solarien kannst du für 3 Euro pro 8 Minuten nutzen. Auch Schwimmer werden im Revierpark Mattlerbusch auf der Suche nach einem schönen Thermalbad fündig. Es gibt ein Wellenbad und ein Wellenbad-Außenbecken. Das Tragen von Badebekleidung ist im Thermalbereich vorgeschrieben. Nur Mittwochs und Freitags ist das Baden ab 19 Uhr komplett textilfrei.

Infos zur Niederrhein-Terme in Duisburg: Preise : Tageskarte Erwachsene 22 Euro, Sonntag 24 Euro, Kinder Tageskarte 16 Euro

: Tageskarte Erwachsene 22 Euro, Sonntag 24 Euro, Kinder Tageskarte 16 Euro Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntags und Feiertage von 9 bis 21 Uhr

: Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntags und Feiertage von 9 bis 21 Uhr Adresse: Wehofer Str. 42, 47169 Duisburg

Grugapark-Therme Essen

Foto: Grugatherme

Auch Essen hat eine der schönsten Thermen im Ruhrgebiet zu bieten. Viele verbinden den Grugapark in Essen nicht unbedingt mit Wellness oder einer Therme, sondern eher mit Sportbetätigung und Aquagymnastik. Die Grugapark-Therme hat aber dennoch einiges zu bieten. Wer es schick mag und dafür auch gerne mal ein bisschen tiefer in die Tasche greift, ist in der Grugapark-Therme in Essen richtig.

Die Grugapark-Therme Essen verfügt über ein 32 Grad warmes Solebecken und ein Innenbecken. Für alle, die ein gutes Angebot an Massagen suchen, steht der exklusive Spa-Bereich zur Verfügung. Natürlich dürfen auch verschiedene Saunen, wie die Birkenholzsauna, eine Salzsauna, oder eine Farblicht-Sauna. Ein Dampfbad gibt es in der Grugapark-Therme Essen ebenfalls. Entspannen und abkühlen kannst du dich im japanischen Saunagarten mit Tauchbecken. Fällt der Montag nicht auf einen Feiertag, ist in der Grugapark-Therme in Essen reiner Frauentag.

Infos zur Grugapark-Therme in Essen: Preise : Tageskarte für 30 Euro, Samstag, Sonntags und an Feiertagen für 32 Euro

: Tageskarte für 30 Euro, Samstag, Sonntags und an Feiertagen für 32 Euro Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr

: Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr Adresse: Lührmannstraße 70, 45131 Essen

Solebad Wischlingen Dortmund

Foto: Solebad Wischlingen Dortmund

Das Solebad Wischlingen in Dortmund darf in der Aufzählung der schönsten Thermen im Ruhrgebiet natürlich nicht fehlen. Das Solebad bietet besonders eins: sehr viel Platz. Die Sauna- und Thermallandschaft ist so riesig, dass man auf jeden Fall eine Tageskarte braucht, um alles gesehen zu haben. Alleine elf Saunen gibt es im Solebad Wischlingen – alle mit verschiedenen Aufgüssen. Im Saunagarten kannst du dich nach dem Saunagang abkühlen und entspannen. Außerdem gibt es noch eine Salzgrotte und ein Dampfbad.

Wer in der Therme in Wischlingen eher schwimmen anstatt schwitzen will, kann es sich im Solebecken gut gehen lassen. Daneben gibt noch ein großes Wellenbecken mit einer Lagune. Was mitten im Ruhrgebiet bei der Therme in Dortmund für pures Urlaubsfeeling sorgt: Rund um das Wellenbecken wurden 300 Tonnen Sand verteilt – du fühlst dich also wie am Strand! Ein Sprungbecken lädt zum spektakulären Eintauchen ins kühle Nass ein. Ein Kurzurlaub in diesem Thermalbad also definitiv möglich.

Infos zum Solebad Wischlingen in Dortmund: Preise : Tageskarte Erwachsene für 22,50 Euro, an Wochenende und Feiertagen für 23,50 Euro.

: Tageskarte Erwachsene für 22,50 Euro, an Wochenende und Feiertagen für 23,50 Euro. Öffnungszeiten : täglich von 9 bis 22:30 Uhr

: täglich von 9 bis 22:30 Uhr Adresse: Höfkerstraße 12, 44149 Dortmund

Gesundheitspark Nienhausen Gelsenkirchen

Auf der Suche nach einer Therme im Ruhrgebiet kann man auch in Gelsenkirchen fündig werden. Einen Kurzurlaub kann man im Gesundheitspark Nienhausen definitiv machen. Sauna-Freunden stehen acht unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Ruhe findest du im Kaminzimmer, im Salinarium oder im Palmgarten. Auch im Saunagarten kannst du dich auf Liegen entspannen oder aber für Abkühlung durch einen Besuch des Tauchbeckens sorgen. Solarien stehen dir ebenfalls zur Verfügung.

Im Gesundheitspark Nienhausen kannst du im Hallenbad an Fitnesskursen teilnehmen, am Wochenende kannst du dort entspannt schwimmen. Außerdem gibt es eine Solebecken im Außenbereich, welches über Unterwassermassagedüsen verfügt. Zusätzlich steht dir ein Whirlpool zur Verfügung. Was du beachten musst: Der Gesundheitspark Nienhausen ist am Wochenende und an Feiertagen ab 14 Uhr komplett textilfrei.

Infos zum Gesundheitspark Nienhausen in Gelsenkirchen: Preise : Tageskarte für 22,50 Euro, an Sonntagen und Feiertagen für 25,50 Euro

: Tageskarte für 22,50 Euro, an Sonntagen und Feiertagen für 25,50 Euro Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntag und Feiertage von 9 bis 21 Uhr.

: Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntag und Feiertage von 9 bis 21 Uhr. Adresse: Feldmarkstraße 201, 45883 Gelsenkirchen

Revierpark Vonderort Oberhausen

Foto: imago/Werner Otto

Im Revierpark Vonderort Oberhausen gibt es keine Specials oder Schnick-Schnack, dennoch kannst du hier deinem Alltagsstress entkommen. Das Solebecken ist hier leider seit mehreren Jahren defekt, an einem kompletten Neubau wird gearbeitet. Dafür kannst du es dir in der Saunalandschaft richtig gut gehen lassen – zehn verschiedene Saunen gibt es hier. Ein Außenschwimmbecken gibt es im Saunagarten zur Abkühlung gibt es hier ebenfalls.

Im Revierpark Vonderort findet jeder garantiert eine tolle Sauna mit passendem Aufguss. Im Valo-Bad kann man sich gut entspannen. Ebenso im Ruhehaus mit Flüsterstube und dem Raum der Stille. Die Ruhe- und Liegeflächen im Außenbereich der Therme umfassen fast 4000 Quadratmeter. Im Revierpark Vonderort gibt es auch ein Freibad mit Wellenbecken, welches im Sommer geöffnet ist. So können auch Menschen, die gerne ein Freizeitbad besuchen wollen, auf ihre Kosten kommen.

Infos zum Revierpark Vonderort in Oberhausen: Preise : Tageskarte für 21 Euro, Sonntag und an Feiertagen für 23 Euro

: Tageskarte für 21 Euro, Sonntag und an Feiertagen für 23 Euro Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr

: Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr Adresse: Bottroper Str. 322, Osterfeld

Sahara Hamam Dortmund

Foto: Hamam Sahara Dortmund

Das Hamam ist genau genommen keine Therme, dient aber auch der Entspannung und besitzt dieselben Eigenschaften. Ein Solebecken findest du hier nicht, sondern einen Hamam-typischen beheizten Mamorstein, auf dem du eine Schaummassage und ein Peeling bekommen kannst. Ein bisschen Orient in Dortmund – passt doch perfekt zum Ruhrgebiet.

Im Sahara Hamam in Dortmund findest du eine Sauna, einen Whirlpool und auch eine Salzgrotte. Außerdem gibt es natürlich auch einen Ruheraum, in welchem du dich nach dem Besuch des Hamams oder einer Massage entspannen kannst. Bei schönem Wetter gibt es sogar die Möglichkeit im Außenbereich des Hamams einen Grill zu nutzen. Dafür musst du allerdings dein eigens Fleisch oder Würstchen mitbringen und die Nutzung vorher anmelden. Schweinefleisch ist übrigens nicht erlaubt.

Infos zur Hamam Sahara Dortmund: Preise : zwischen 45,90 Euro und 99,90 Euro

: zwischen 45,90 Euro und 99,90 Euro Öffnungszeiten : Damen: Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag 9 bis 15 Uhr; Herren: Dienstag 15 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 15 bis 2 Uhr, Sonntag: 16 bis 1 Uhr

: Damen: Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag 9 bis 15 Uhr; Herren: Dienstag 15 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 15 bis 2 Uhr, Sonntag: 16 bis 1 Uhr Adresse: Meißener Str. 15, 44139 Dortmund

Meditherme Bochum

Die schönsten Thermen im Ruhrgebiet: Auch die Meditherme Bochum ist dabei. (Archivbild) Foto: IMAGO / Hans Blossey

Die Meditherme in Bochum zählt als Wellnessoase auf jeden Fall zu den schönsten Thermen im Ruhrgebiet. Was du unbedingt beachten musst: Die Therme ist komplett textilfrei, in der Sauna und auf der Anlage kannst du dich aber mit einem Saunatuch oder Bademantel bedecken.

Ein Besuch in der Meditherme lohnt sich in jedem Fall, denn das Angebot ist riesig: 16 verschiedene Saunen und Dampfbäder, eine Wasserlandschaft im Innen- und Außenbereich, Sonnengrotten, Sonnenliegeflächen, Kneippbecken mit integrierten Massagesteinen, Schwall- und Regenduschen sowie Tauchbecken. Für den perfekten Wellness-Tag mangelt es in Bochum an nichts.

Infos zur MediTherme Ruhrpark Bochum: Preise : Tageskarte Montag bis Freitag für 41 Euro, Samstag, Sonntag und feiertags für 46,50 Euro

: Tageskarte Montag bis Freitag für 41 Euro, Samstag, Sonntag und feiertags für 46,50 Euro Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 11 bis 22 Uhr; Freitag und Samstag 11 bis 23 Uhr; Sonn- und Feiertage 11 bis 21 Uhr.

: Montag bis Donnerstag 11 bis 22 Uhr; Freitag und Samstag 11 bis 23 Uhr; Sonn- und Feiertage 11 bis 21 Uhr. Adresse: Am Ruhrpark, Kohlleppelsweg 45, 44791 Bochum

