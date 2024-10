Dortmund: Aufruhr in der City! Lange Schlangen vor Geschäft – SIE ist der Grund

Wenn sich die Menschen in der Innenstadt vor einem Geschäft die Beine in den Bauch stehen, dann sicher nur, weil es drinnen etwas ganz Besonderes zu kaufen oder auch nur zu sehen gibt. So ist es auch am Donnerstag (17. Oktober) in Dortmund.

Am Nachmittag bilden sich bereits lange Schlangen – vor einer Buchhandlung. In der Mayerschen gibt es am Donnerstag Star-Besuch. Ein waschechter Promi gibt hier Autogramme.

Dortmund: Star gibt Signierstunde

Das will heute in Dortmund keiner verpassen: eine Autogrammstunde mit einer echten Berühmtheit und das mitten in der Innenstadt. Seit 16.00 Uhr – und in vielen Fällen sicherlich auch schon lange vorher – warten die Kunden ungeduldig vor der Tür zur Mayerschen Buchhandlung, um ihr Idol zu treffen.

Und das ist niemand Geringeres als Maite Kelly höchstpersönlich. Doch was macht die bekannte Schlagersängerin in einer Buchhandlung? Sie gibt eine Signierstunde. Und zwar geht es hier mal nicht um ihre Stimme, sondern ihre Schreibe. Die Sängerin ist nämlich auch Kinderbuchautorin.

Dortmunder begegnen Maite Kelly

Schon im zarten Alter von acht Jahren hatte die heute dreifache Mutter ihr erstes Kinderlied geschrieben und mit zwölf ihren ersten Song veröffentlicht. Doch sollte sie erst später erkennen, dass es das Schreiben ist, was ihre große Passion neben dem Singen werden sollte. Und heute ist sie sowohl eine erfolgreiche Sängerin als auch Autorin.

Mit „Püttchen und der Himmelskönig“ hat Maite Kelly nun ein Bilderbuch zum Einschlafen herausgebracht. Mit Gute-Nacht-Reimen, süßen Bildern und viel Liebe wurde das Buch gestaltet. Und das können sich Fans nun von Maite Kelly signieren lassen. Noch bis 18.00 Uhr noch kannst du dir ein Autogramm von der Schlagersängerin und Kinderbuchautorin abholen – natürlich vollkommen kostenlos.