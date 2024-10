Dortmund: Neueröffnung in der Stadt – BVB-Spielerfrauen gehen hier ein und aus

Luxus pur – und das mitten in der Stadt Dortmund? Dieser neue Beauty-Salon am Phoenix-See lockt allerlei Gäste an. Darunter sind auch BVB-Spielerfrauen sowie eine Ex-Frau einer wahren BVB-Legende!

Am Phoenix-See in Dortmund-Hörde trifft man oft so manche Stars und Sternchen. Die beeindruckenden Villen und Penthouse-Wohnungen laden zu einem Leben in Luxus ein. So befindet sich, in der Nähe des südlichen Seeufers, nun auch seit Mai das „Shatiel Beauty Atelier“.

Ob Maniküre, Pediküre, Massage, Permanent Make-up oder mehr – hier findet sich alles, was das Beauty-Herz begehrt. Und das sehen anscheinend auch die Spielerfrauen des BVB, wie die Inhaberinnen Magdalena Strzelecka und Aleksandra Witkowska erzählen.

Dortmund: BVB-Spielerfrauen gehören zu den Kunden

Die Geschäftsführerin des Beauty-Salons an der Hörder Phoenixallee 143 plaudert aus: „Von den aktuellen BVB-Spielern haben wir auch zwei Frauen als Kundinnen hier“. Eine sei sogar von einem sehr prominenten Neuzugang, wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet. Um wen es sich genau handelt, möchte Strzelecka nicht sagen, um ihre Privatsphäre zu schützen.

Was sie allerdings verrät, ist, dass sich auch die Ex-Frau der BVB-Torhüterlegende Roman Weidenfeller, Lisa, unter den Kunden befinde. Von ihr ist sogar auf dem Instagram-Kanal des Ateliers ein Foto zu finden.

Im „Shatiel Beauty Atelier“ in Dortmund werden verschiedenste Kosmetikbehandlungen angeboten. Bald soll außerdem ein Hochzeits-Concierge dazukommen. „Alles, was für diesen großen Tag wichtig ist“ soll hier angeboten werden.

Eine 24-Karat-Goldmaske

Das „Shatiel Beauty Atelier“ sei jedoch nicht nur für BVB-Spielerfrauen, betonen die Inhaberinnen.

Doch wer weiß – vielleicht triffst du ja dennoch auch die ein oder andere Spielerfrau im neuen Salon am Dortmunder am Phoenix-See.