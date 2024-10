Flughafen Dortmund: DESWEGEN gehen BVB-Fans jetzt auf die Barrikaden

„Es war Liebe auf den ersten Blick, nur für dich Borussia verpass’ ich keinen Kick“, das Lied gehört für viele Menschen zum Alltag wie der Senf zur Bratwurst. Und für viele stellt sich auch nicht die Frage, ob sie wegen einer Familienfeier auf ein wichtiges Spiel verzichten, denn für sie steht der gelb-schwarze Verein an erster Stelle.

Klar, dass der Fußballverein um Gregor Kobel (26), Maximilian Beier (22), Yan Couto (22) und viele anderen Spielern auch außerhalb Dortmunds zahlreiche Fans hat. So sollen in der Saison 23/24 durchschnittlich 81.305 Menschen den etlichen Spielern zugesehen haben. Doch nun könnte sich alles ändern. Eine Entscheidung mit Folgen, welche große Wut bei den BVB-Fans auslöste.

Dortmund: XXL-Hiobsbotschaft löst Zorn bei BVB-Fans aus

Worum geht es? Um ein Transportmittel, denn irgendwie müssen die Fans aus nah und fern ja zum Stadion nach Dortmund kommen. Genauer gesagt geht es um den Flughafen in der Heimatstadt des BVB, von dem sich die Fluggesellschaft Ryanair verabschieden wird.

Die Folge? „Doppelte Kosten und mehr als dreimal so lange Reisezeit“, so Ben MyFadyen laut „ruhr24.de“. Denn auch die Flüge von London Stansted nach Dortmund werden gestrichen – mit Folgen für tausende Menschen. Eine Sache, die er nicht einfach hinnehmen will und deshalb eine Petition startete.

„Welle der Besorgnis“: Petition als Hoffnungsträger

So schrieb er (hier bereits übersetzt) auf „change.ort“: „Die Ankündigung der möglichen Streichung der Ryanair-Flüge von London Stansted nach Dortmund hat eine Welle der Besorgnis unter Fans wie mir ausgelöst, die diesen Service routinemäßig nutzen, um unsere Mannschaft zu unterstützen.“ Und weiter: „Diese Strecke war nicht nur für uns, die britischen Dortmund-Fans, die den Signal Iduna Park an Spieltagen erreichen müssen, eine unschätzbare Verbindung, sondern auch für die deutschen Fans, die zu den großen Spielen nach London reisen.“

Bis heute (15. Oktober 2024) haben bereits 98 Personen die Petition vom 13. Oktober 2024 unterzeichnet. Sicherlich werden noch einige hinzukommen. Aber ob die Unterschriftenaktion etwas bringt, ist fraglich.

Es bleibt also abzuwarten und zu hoffen, dass die Fans eine Lösung finden, wie sie ihrem Verein weiterhin ihre Hingabe und Liebe zeigen können. Schließlich heißt der Vereinsslogan nicht umsonst „Echte Liebe“.