Dortmund: Traditionsgeschäft macht nicht mehr weiter – schon bald ist Schluss

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Dortmund schon so manches Traditionsgeschäft gehen lassen müssen. Nun kündigt sich eine weitere Schließung an. Dabei zählt der Laden weiterhin zu einer Top-Anlaufstelle für alle Kunden.

Denn WMF, ein Traditionsunternehmen aus Baden-Württemberg, wird demnächst wohl nicht mehr in Dortmund zu finden sein. Der Standort in der Dortmunder Innenstadt wird schon in Kürze schließen.

Dortmund: WMF schließt Filiale in der Innenstadt

Erst 2017 wart WMF innerhalb Dortmunds umgezogen – von der Ecke Westenhellweg/Am Trissel ging es an die Potgasse. WMF gehört zu den führenden Unternehmen in der Küchenbranche. Doch zumindest in Dortmund ist damit wohl bald Schluss. Bereits Ende des Jahres soll der Laden endgültig zu machen.

2022 gab es schon Verwirrung um diese Filiale: Aushänge kündigten die Schließung an der Potgasse an – letztlich wurde die Filiale jedoch zu einem Outlet umgewandelt. Jetzt ist es offenbar auch damit endgültig vorbei.

Für WMF-Kunden ist das wohl ein echter Schock. Ihnen bleiben nun offenbar nur noch die Filialen im Ruhrpark Bochum und in der Innenstadt Unnas. Möchte man demnächst Geschirr kaufen, muss man sich in Bochum oder Unna umschauen.

Umzug oder komplette Schließung?

Zum Ende des Jahres gibt WMF also die Filiale in der Potgasse in Dortmund auf. Allerdings ist noch unklar, warum man schließt und ob ein erneuter Umzug womöglich noch im Raum steht. Fakt ist: Bis zur Schließung dürfen sich Kunden auf satte Rabatte bei dem Traditionsgeschäft in der Innenstadt freuen.

Weitere News:

Vonseiten WMF gibt es noch keine offizielle Stellungnahme zu der Dortmunder Filiale. Die Pläne hinter dem Ende sind also noch nicht klar. Kunden sollten bis zum Jahresende also noch einmal zuschlagen.