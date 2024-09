GZSZ-Star spricht nach Serien-Aus Klartext – „Nach einem Jahr weg vom Fenster“

Rund 15 Jahre war Schauspieler Thomas Drechsel Teil der GZSZ-Familie. Doch Anfang diesen Jahres war Schluss für ihn. Doch wer denkt, dass es seither still um den 37-Jährige geworden ist, der täuscht sich.

Nach seinem Serien-Aus hat sich Thomas Drechsel nicht etwa auf die faule Haut gelegt. Ganz im Gegenteil: Er geht neue Projekte an. Diesen Neuanfang traute ihm jedoch kurz nach dem Serien-Aus bei Weitem nicht jeder zu.

GZSZ-Star spricht offen über neue Projekte

In der Rolle des „Tuner“ wurde Schauspieler Thomas Drechsler hierzulande so richtig bekannt. Doch nach 15 Jahre am Set der RTL-Sendung macht der 37-Jährige Schluss. Nun bleibt ihm mehr Zeit für andere Dinge. Aktuell probiert er sich als Foodblogger und versorgt seine Instagram-Fans ständig mit neuen Rezepten.

„Es läuft richtig, richtig gut. Es ist schön, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich kann das machen, jeden Tag, was ich möchte“, erzählt der Schauspieler im Interview mit RTL. Mit dem Erfolg habe er gar nicht gerechnet, betont Thomas Drechsel: „Ich bin total überrascht und ich bin so dankbar dafür, dass ich die Chance habe, noch da stattzufinden und meine Leidenschaft zu zeigen und zu teilen.“

GZSZ-Star bekam Gegenwind

Doch wie so oft gab es auch Menschen, die ihm diesen Erfolg nicht zugetraut hätten. „Es gab sogar Stimmen, die gesagt haben: Nach einem Jahr bist du weg vom Fenster und dann kannst du sehen, wo du bleibst”, verrät der ehemalige GZSZ-Star. Dass er die Menschen als Foodblogger erreicht, heißt allerdings nicht, dass er seine Schauspiel-Karriere an den Nagel hängt.

Für alle Fans, die den Thomas Drechsel nochmal auf den TV-Bildschirmen sehen möchten, gibt es gute Nachrichten. „Ich habe jetzt was Schönes im Mai abgedreht in Belgien. Man darf noch nicht drüber sprechen, aber es kommt jetzt bald”, verrät der Schauspieler. Es bleibt also spannend!